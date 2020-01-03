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  4. Dünyayı sarsan saldırının ardından İngiltere'den çağrı!

Dünyayı sarsan saldırının ardından İngiltere'den çağrı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinin ardından "bütün tarafları gerilimi düşürmeye" çağırdı.

Dünyayı sarsan saldırının ardından İngiltere'den çağrı!

Raab yaptığı yazılı açıklamada, Süleymani'nin liderliğindeki Kudüs Gücü'nün teşkil ettiği "saldırgan tehdidin daima fakında olduklarını" bildirdi.

"(Süleymani'nin) Ölümünün ardından bütün tarafları gerilimi düşürmeye çağırıyoruz." ifadesini kullanan Raab, "Daha fazla çatışma hiçbirimizin çıkarına değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

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Dominic Raab Ebu Mehdi el-Mühendis ırak ingiltere İRAN kasım süleymani

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