Süleymani’nin Ölümünün Ardından Petrol Fiyatlarında Yükseliş

Orta Doğu’da İran ve ABD arasındaki askeri gerilimin daha da tırmanabileceği endişesi, ham petrolün Pazartesi günü son üç ayda ilk kez varil başına 70 dolara çıkmasına neden oldu.

Brent petrol fiyatı varil başına 70,74 dolara ulaştı. Son olarak Eylül ortasında Suudi Arabistan’daki petrol sahalarına saldırı düzenlenmesinin ardından brent petrolde benzer artış gözlenmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’nin (IAEA) eski petrol uzmanı, Columbia Üniversitesi araştırmacısı Antoine Halff, piyasalarda İran tarafından yapılacak olası bir misillemeye, özellikle de bunun petrol alt yapısını hedef almasına yönelik endişenin hakim olduğunu söyledi.

ABD, İran’ı Orta Doğu’daki bir dizi provokatif saldırının mimarı olmakla suçluyor. Bunlar arasında İran Körfezi’nde petrol tankerlerine düzenlenen saldırılar ve Eylül ayında Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine düzenlenen ve geçici süreyle Riyad’ın petrol üretimini yarı yarıya azaltan saldırı da var. İran ise bu saldırılarla bağlantılı olduğu suçlamalarını kabul etmedi.