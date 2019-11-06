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Süleymaniye Camii çevresini mesken tutan yankesiciler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 14:43 | Son Güncelleme

İstanbul’daki tarihi Süleymaniye Camisi’ne gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik ‘yankesicilik’ yöntemi ile hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3’ü çocuk 6 kişilik şebeke yakalandı.

İstanbul’daki tarihi Süleymaniye Camisi’ne gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik ‘yankesicilik’ yöntemi ile hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3’ü çocuk 6 kişilik şebeke yakalandı. Şüphelilerden bazılarının ”elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık” suçundan polisiye kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre; Süleymaniye Camii avlusunda artan ‘yankesicilik’ ve ‘açıktan hırsızlık’ konuları ile ilgili 25 Ekim’de çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cami bahçesinde şüpheli hareketlerde bulunan ve ortak hareket eden ‘aile’ görüntüsü vermiş 5 kapalı giyimli ve güneş gözlüklü kadın şahıs ile 1 şapkalı erkek şahsı yakın takibe aldı. Cami bahçesinde bulunan turistlerin ve vatandaşların çevresinde şüpheli hareketlerle dolaşmaya başlayan şahısları adım adım izleyen polis, Nermin K. (33), Özlem K. (34) ve Seda Ö. (29) isimli kadınlar ile yaşı 18’den küçük E.A.T., Z.Ö. ve N.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.
Yakalanan şüphelilerden E.A.T. ve Z.Ö. isimli yaşı küçük çocukların aynı caminin avlusunda 2 ayrı açıktan hırsızlık olayına karıştıkları anlaşıldı.
Şüphelilerin yapılan sorgusunda; Z.Ö. isimli yaşı küçük çocuğun ‘elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık’ suçundan, E.A.T.’nın ise ‘ev ve iş yerinden hırsızlık’ suçundan arandığı, Seda Ö. adlı kadının ‘elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık’ ve ‘herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ suçlarından savcılıkça arandığı tespit edildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüphelilerin tamamı tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği kaydedildi.

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