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'Süleymani'ye saldırı, Hamaney'e yapılmış saldırı olarak değerlendirilebilir'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

ERCİYES Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç.

'Süleymani'ye saldırı, Hamaney'e yapılmış saldırı olarak değerlendirilebilir'

Selma KARA/KAYSERİ, (DHA) - ERCİYES Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Bolat, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili, "Süleymani'ye yapılan saldırı doğrudan Ali Hamaney'e yapılmış saldırı olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla sonuçları da etkili olacaktır" dedi.
Ortadoğu uzmanı olan Doç. Dr. Gökhan Bolat, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile İran yanlısı Haşdi Şabi'nin başkan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bolat, saldırıyı, ekim ayında Irak'ta başlayan protestolar ve son olarak Haşdi Şabi militanlarının Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ni işgal etmesine verilen cevap olarak değerlendirdi. Süleymani'nin öldürülmesinin, tüm dünya açısından ciddi sonuçlar doğuracağını belirten Bolat, "Kasım Süleymani, İran'da dini lider Ali Hamaney'in manevi evladı olarak bilinir. Ayrıca Hamaney'e bağlı Devrim Muhafızları'nın en seçkin birimi olan Kudüs Gücü'nün 20 yıldan beri komutanlığını yapmaktadır. Bundan dolayı Süleymani'ye yapılan bir saldırı esasında, doğrudan Hamaney'e yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla sonuçları da etkili olacaktır" diye konuştu.
Sürecin, Irak'ın kontrolü açısından İran'ın lehine olacağını kaydeden Bolat, "Irak'taki ABD-İran mücadelesinde son dönemlerde İran aleyhinde gelişmeler olmaya başlamıştı. Süleymani'nin öldürülmesi demek, Irak nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan Şii kesimin ABD'ye karşı öfke duymasına neden olacaktır. Bu da Irak'taki hakimiyet mücadelesinde ibreyi tekrar İran'a çevirecektir. Bu durum, İran'ın Irak'ta daha etkili hale gelmesine sebep olacaktır" dedi.
'SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNİ ABD'DE HERKES DESTEKLEMİYOR'
Doç. Dr. Gökhan Bolat, saldırının, ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi kariyeri açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:
"İran'ın, Süleymani'nin öldürülmesine karşılık alacağı intikam şok etkisi yaratacak biçimde üst düzey bir ismin ABD açısından stratejik öneme sahip bir yerde öldürülmesi şeklinde gelişirse bu durum Trump'ın kendi siyasİ kariyerinin sonunun gelmesine neden olabilir. ABD'de daha bugün kongreye, İran ile bu mücadelenin sonlandırılmasıyla ilgili bir yasa tasarısını sunulmuştur. Dolayısıyla Süleymani'nin öldürülmesi, ABD'de de herkesin desteklediği bir karar değildir. Bu yüzden İran'ın alacağı etkili bir intikam, ABD'deki Trump karşıtlarının eline büyük bir koz verecektir. Böyle bir durumda ise önümüzdeki yıl seçimlerinde Trump'ın siyasi kariyerinin sona ermesi güçlü bir olasılık olarak karşımıza çıkabilir."

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