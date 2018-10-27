İSTANBUL (AA) - Süleymaniye Külliyesi'ni yeniden eğitim hayatına kazandıran İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen ve mekanın, eğitim, mimari, tarih, sanat ve yönetim boyutlarıyla ele alındığı Süleymaniye Sempozyumu başladı.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Süleymaniye Külliyesi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışındaki konuşmasında, üniversitelerinin Süleymaniye'yi ihyasıyla Kanuni'nin, Ebussud Efendi'nin ruhunun da şad edildiğine inandığını söyledi.

Süleymaniye Külliyesi'nin fiziken restore edilmesinin yeterli olmayacağını anlatan Şentürk, "Geçmişte burada eğitim veren hocaların varlık ve eğitim anlayışlarının da ihya edilmesi gerekir. İbn Haldun Üniversitesi bu medreselerde vereceği eğitimle bunu hedefliyor." dedi.

- "Süleymaniye büyük bir medeniyetin son noktasıdır"

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ise Süleymaniye Külliyesi'nin önemine değinerek, "Süleymaniye, Yahya Kemal'in ifadesiyle hendeseden ibaret değildir. Büyük bir medeniyetin son noktasıdır, ondan sonra düşüş başlıyor. O düşüşü idrak edip oradan ayağa kalkmak lazım." diye konuştu.