Süleymaniye'den Mescid-i Aksa'ya özgürlük duası

İSTANBUL (AA) - Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği (Burak Derneği) genç hanımlar birimi organizasyonu ile Kudüs sevdalısı 160 genç Süleymaniye Cami avlusunda iftar yaptı.

Burak Derneği’nden yapılan açıklamada Süleymaniye Camisi'nde toplanan gençlere mazlum coğrafyalardaki insanları anlamak için çorba, pide, hurma ve sudan oluşan mütevazı iftar menüsü verildi.

İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, Mescid-i Aksa'da da iftar yapma duası ve niyetiyle gençlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Kudüs'ün Müslümanların onuru ve insanlığın vicdanı için önemli olduğunu vurgulayan Yenihayat, Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün özgürlüğüne kavuşması için dua yaptı.

