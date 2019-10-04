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Süleymanpaşa’da yapılan çalışmalarda 37 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 2019 yılı Eylül ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 37 kişi yakalandı.Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 2019 yılı Eylül ayı içerisinde, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, asayişe müessir olayların önlenmesi bu kapsamda önleyici ve caydırıcı tedbirlerin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, okul çevreleri, araçlar ve umuma açık yerlerde değişik zaman dilimlerinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.Uygulamalarda 824 kişinin GBT sorgulaması yapılırken aranan şahıslardan 5’i yakalandı.

Süleymanpaşa’da yapılan çalışmalarda 37 kişi yakalandı

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 2019 yılı Eylül ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 37 kişi yakalandı.
Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 2019 yılı Eylül ayı içerisinde, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, asayişe müessir olayların önlenmesi bu kapsamda önleyici ve caydırıcı tedbirlerin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, okul çevreleri, araçlar ve umuma açık yerlerde değişik zaman dilimlerinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.
Uygulamalarda 824 kişinin GBT sorgulaması yapılırken aranan şahıslardan 5’i yakalandı. Bu uygulamalar sırasında 86 araç kontrol edilerek araçlarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Ayrıca yapılan çalışmalar sonucu başta hırsızlık olmak üzere 21 ayrı olayda toplam 32 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabir edilen tabanca, 2 adet motosiklet ile çok sayıda elektrikli ev aleti ve mutfak eşyası ele geçirildi. Hırsızlık olaylarıyla ilgili ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken tabancalar ise muhafaza altına alındı.

Süleymanpaşa’da yapılan çalışmalarda 37 kişi yakalandı

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