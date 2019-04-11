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Süleymanpaşa’yı CHP’den alan AK Partili Yüksel mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 19:33 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da seçimi kazanan Cüneyt Yüksel mazbatasını aldı.31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da seçimi önde götürerek belediyeyi CHP’den alan Cumhur İttifakı Süleymanpaşa Belediyesi Başkan adayı Cüneyt Yüksel’in mazbata töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da seçimi kazanan Cüneyt Yüksel mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da seçimi önde götürerek belediyeyi CHP’den alan Cumhur İttifakı Süleymanpaşa Belediyesi Başkan adayı Cüneyt Yüksel’in mazbata töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti. Tekirdağ Adliyesi’nde düzenlenen törende, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Naci Ergin tarafından alan Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevine resmen başladı.

“Allah’a hamd olsun kavgasız gürültüsüz Tekirdağ’da yarış devam etti”
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, mazbata töreninde bir açıklama yaparak, "Çok güzel bir yarış oldu. Allah’a hamd olsun, kavgasız gürültüsüz Tekirdağ’da yarış devam etti. Milletimiz kimi takdir ettiyse mazbata alma onlara nasip oldu. İnşallah bize güvenenlere karşı mahcup olmayalım. Vatandaşlarımızın beklentisi çok fazla, hangi kimliğe, hangi siyasi partiye sahipsek fark etmiyor. Bu şehrin insanlarının beklentilerine cevap verecek projeler üretmemiz gerekiyor. Biz gönüllere girmek istiyoruz, gönül belediyeciliği yapmak istiyoruz. Herkesin beklentilerine cevap verecek icraatlar ortaya koymak istiyoruz." dedi.

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