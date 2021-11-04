Sülfürik asit yüklü tanker devrilerek alev alev yandı! Yol kapatıldı

Olay; saat 22.00 sıralarında İnegöl-Domaniç karayolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Domaniç istikametine seyir halinde olan sürücü Muhittin Bilgen(45) yönetimindeki sülfürik asit yüklü TIR'ın üzerindeki asitin yüklü olduğu tanker kısmı virajda devrildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN ZORLUKLA ÇIKARILDI

Kaza sonucu tırda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen araçtan sürücü zorlukla çıkarken yangın nedeniyle karayolu kapandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken tanker kullanılamaz hale geldi.

ASİT TARIM ARAZİLERİNE AKTI

Tanker içindeki asit tarım arazilerine aktı. Olay yerine gelen İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yola dökülen asit yüzünden güvenlik gereği Jandarma komutanlığı ekiplerince yol ulaşıma kapatıldı.

Durum Bursa İl Çevre ve Şehircilik ile AFAD ekiplerine bildirildi. Tankerdeki asitin başka bir tankere tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. (İHA)

