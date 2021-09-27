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Sülfürik asit yüklü tankerde yangın

27.09.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki sülfürik asit yüklü tankerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sülfürik asit yüklü tankerde yangın

Olay, İnegöl-Domaniç yolu üzeri İnegöl’ün Tahtaköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl’den Kütahya’nın Domaniç ilçesine seyir eden Süreyya Özdemir (52) yönetimindeki sülfürik asit yüklü tankerin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Şoför kabinine sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tanker kısmına alevler ulaşmadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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