Sülfürik asit yüklü tankerde yangın

Olay, İnegöl-Domaniç yolu üzeri İnegöl’ün Tahtaköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl’den Kütahya’nın Domaniç ilçesine seyir eden Süreyya Özdemir (52) yönetimindeki sülfürik asit yüklü tankerin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Şoför kabinine sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tanker kısmına alevler ulaşmadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (İHA)

