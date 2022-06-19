HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sullivan Kovid-19’a yakalandı

Sullivan Kovid-19’a yakalandı

19.06.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Kovid-19'a yakalandığı açıklandı. Açıklama Beyaz Saray’dan geldi.

Sullivan Kovid-19’a yakalandı

Sullivan, Başkan Biden’la sürekli temasta olan bir isim. Yetkililer Sullivan’ın Biden’la en son geçen haftanın ilk günlerinde görüştüğünü belirtiyor.

Aynı yetkililer Sullivan’ın görüştüğü bazı kişilerde Kovid-19’un tespit edilmesi üzerine Biden’a mesafesini koruduğunu kaydediyor.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson, Sullivan’ın hastalığın belirtisini göstermediğini ve Başkan Biden’la yakın temasta olmadığını belirtti.

Beyaz Saray Biden’ın Perşembe günü yapılan testte negatif çıktığını açıklamıştı.

Sullivan Biden yönetiminde Kovid-19’a yakalanan ilk isim değil.

Dışişleri Bakanı Blinken da bir süre önce Kovid-19’a yakalanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
76 yaşında YKS'ye girdi! "Hukuk okumak istiyorum"76 yaşında YKS'ye girdi! "Hukuk okumak istiyorum"
Malatya'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar varMalatya'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var
Üzerinden kimlik çıkmadı! Antalya'da iğrenç olay, vatandaşlardan linç girişimiÜzerinden kimlik çıkmadı! Antalya'da iğrenç olay, vatandaşlardan linç girişimi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu olayda sürpriz gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda sürpriz gelişme!

Gaspçı çift suçüstü yakalandı!

Gaspçı çift suçüstü yakalandı!

Otobüs bilet fiyatları iki ayda yüzde 65 zamlandı

Otobüs bilet fiyatları iki ayda yüzde 65 zamlandı

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...

Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...

İstanbul'da sır olay! Kalplerinden vurulmuş halde bulundular

İstanbul'da sır olay! Kalplerinden vurulmuş halde bulundular

İlginizi Çekebilir

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Armağan Çağlayan'ı şoke eden mesaj! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Armağan Çağlayan'ı şoke eden mesaj! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.