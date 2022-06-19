Sullivan Kovid-19’a yakalandı

Sullivan, Başkan Biden’la sürekli temasta olan bir isim. Yetkililer Sullivan’ın Biden’la en son geçen haftanın ilk günlerinde görüştüğünü belirtiyor.

Aynı yetkililer Sullivan’ın görüştüğü bazı kişilerde Kovid-19’un tespit edilmesi üzerine Biden’a mesafesini koruduğunu kaydediyor.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson, Sullivan’ın hastalığın belirtisini göstermediğini ve Başkan Biden’la yakın temasta olmadığını belirtti.

Beyaz Saray Biden’ın Perşembe günü yapılan testte negatif çıktığını açıklamıştı.

Sullivan Biden yönetiminde Kovid-19’a yakalanan ilk isim değil.

Dışişleri Bakanı Blinken da bir süre önce Kovid-19’a yakalanmıştı.

