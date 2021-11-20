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Sullivan ve Kalın Telefonda Görüştü

20.11.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın telefonda görüştü. Beyaz Saray, iki yetkilinin, geçen ay Roma’daki Biden-Erdoğan görüşmesinin ardından ikili ilişkilerde bundan sonra atılacak adımları ele aldığını belirtti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne tarafından görüşmeyle ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, Sullivan ve Kalın görüşmede Başkan Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Ekim'de Roma'da yaptıkları görüşmenin ardından ABD ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde bundan sonra atılacak adımları ele aldılar.

Görüşmede, Sullivan ve Kalın, Ukrayna, Afganistan, Suriye ve Güney Kafkasya'daki gelişmelerin yanı sıra Doğu Akdeniz'de istikrarı korumanın önemi de dahil olmak üzere bir dizi bölgesel mesele hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Erdoğan ve Biden 31 Ekim’de İtalya’nın Roma kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi’nde biraraya gelmiş, görüşme 70 dakika sürmüştü.

Biden’ın Erdoğan’a, Türkiye’ye olası F-16 satışı ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunun süreçten geçmesi gerektiğini aktardığı ve görüşmede insan hakları konusunu gündeme getirdiği açıklanmıştı.

Erdoğan da söz konusu görüşmede, ABD’nin Suriye’deki “terör örgütlerine desteği” konusundaki üzüntüsünü ifade ettiğini söylemiş, ancak Biden’ın F-16’lar konusunda yaklaşımını olumlu bulduğunu dile getirmişti.

16 Kasım Salı günü de ABD-Türkiye Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Pentagon’da bir araya gelmiş, heyetler, ABD Başkanı Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki görüşmelerden yola çıkarak, bir dizi işlevsel ve bölgesel konuyu ele almıştı.

Bu toplantıda da terörle mücadele ve Afganistan, Afrika, Güney Kafkaslar, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki bölgesel güvenlik gibi uluslar ötesi önceliklerin ele alındığı açıklanmıştı. Pentagon, “Türkiye’nin askeri ihtiyaçlarını teyit ettik” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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