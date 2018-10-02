Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı okul eğitim müzesi olacak

ERSİN TURAN - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, eğitim alanındaki hizmetleriyle de bilinen Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1909 yılında "rüştiye" olarak yaptırılan bina, restore edilerek eğitim müzesine dönüşecek.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu'da, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprü gibi birçok eser bulunuyor.

Film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı Türker İnanoğlu, siyasetçi Kaya Erdem gibi isimlerin eğitim gördüğü, uzun süre "Kalealtı İlkokulu" olarak hizmet verdikten sonra boş kalan tarihi bina, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrılan ödenekle restorasyona alındı.

Eskiden mezunu olmanın ayrıcalık sayıldığı okulun eğitim müzesi olarak kullanılması planlanıyor.

- "Değerlerimizi yaşattığımız sürece kültürel zenginliklerimiz kalıcı hale gelecek"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun zenginliklerinin sürekli olarak yenilenmesi, diri tutulması ve herkes tarafından görülebilir hale getirilmesi için restorasyon çalışmaları yapıldığını söyledi.