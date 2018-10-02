Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı okul eğitim müzesi olacak

ERSİN TURAN - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, eğitim alanındaki hizmetleriyle de bilinen Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1909 yılında "rüştiye" olarak yaptırılan bina, restore edilerek eğitim müzesine dönüşecek.
Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu'da, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprü gibi birçok eser bulunuyor.
Film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı Türker İnanoğlu, siyasetçi Kaya Erdem gibi isimlerin eğitim gördüğü, uzun süre "Kalealtı İlkokulu" olarak hizmet verdikten sonra boş kalan tarihi bina, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrılan ödenekle restorasyona alındı.
Eskiden mezunu olmanın ayrıcalık sayıldığı okulun eğitim müzesi olarak kullanılması planlanıyor.
- "Değerlerimizi yaşattığımız sürece kültürel zenginliklerimiz kalıcı hale gelecek"
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun zenginliklerinin sürekli olarak yenilenmesi, diri tutulması ve herkes tarafından görülebilir hale getirilmesi için restorasyon çalışmaları yapıldığını söyledi.
Uzun süre "Kalealtı İlkokulu" olarak kullanılan binanın restorasyon ihtiyacı olduğunu dile getiren Gümüş, Karabük Valiliği, İl Özel İdaresi, Safranbolu Kaymakamlığı ve Safranbolu Belediyesinin destekleriyle restorasyon çalışması yapıldığını kaydetti.
Gümüş, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü aktararak, "Safranbolu'ya ayrı bir değer katacağına inanıyoruz. Değerlerimizi yaşattığımız ve bunları gelecek kuşaklara aktardığımız sürece buradaki kültürel zenginliklerimiz kalıcı hale gelecektir." diye konuştu.
Restorasyonun bir yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Gümüş, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından İl Özel İdaresine aktarılan ödenekle binanın restorasyonu devam ediyor. Orijinal şekliyle tamamlanacak. Safranbolu, tarihi bir değerini daha uzun yıllar ayakta tutacak." ifadelerini kullandı.
Gümüş, eğitime çok yönlü bakılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu kültürel, turizm ve diğer faaliyetleri de kapsayıcı. Çocuklarımıza, değerlerimizin yaşatılması gerektiğini öğretiyoruz. Kıyamete kadar bayrağımızın dalgalanmasını, diğer önemli değerlerimizin yaşamasını istiyorsak bu da bizim için bir değerdir. Bunların da yaşatılması lazım. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan, 'korumacılığın başkenti' dediğimiz bir şehirde de restorasyonu tamamlanmış, sürekli olarak ayakta kalacak binalar olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Çevresindeki yapılarla bir bütünlük sağlayan tarihi binanın olduğu yerde, 1640-1648 yıllarında "Kazasker" (askeri hakim) olan Safranbolulu Cinci Hoca'nın sarayının bulunduğu belirtilirken, binanın üst tarafında 1550 yılında yapılmış tarihi tekke ve mescit yer alıyor.
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