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Sultan 2’nci Abdülhamid Han’ın bir hayali daha gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 10:37 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda mezuniyet programı düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda mezuniyet programı düzenlendi. Törende konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Bu mezuniyet törenini Sultan Abdülhamid Han’ın İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirme hayalinin gerçekleştirilmesi anlamında son derece önemli ve anlamlı buluyorum” dedi.
Yüksekokul tören alanında gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Somali Sağlık Bakanı Fawziye Nur, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar ile üniversitenin akademik idari personeli ile öğrenci aileleri katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, mezuniyet töreninin, Türkiye merkezli bir üniversitenin yurt dışında bulunan yüksekokulunun tarihte ilk kez mezun verecek olması yönünden büyük önem arz ettiğine dikkat çekti. Erdöl, törenin Sultan 2’nci Abdülhamid Han’ın İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirme hayalinin gerçekleştirilmesi noktasında önemli olduğunu belirtti.
"Abdülhamid Han’ın hayalinin gerçekleştirilmesi anlamında son derece önemli"
Mezuniyet töreninde konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Sultan Abdülhamid Han’ın İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903’te kurduğu Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin bugün sahip olduğumuz imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak üniversitemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi talimat ve destekleri ile kuruldu. Kuruluş amacına uygun olarak gönül coğrafyalarımız arasında müstesna bir yere sahip Somali’de açtığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine iştirak etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Düzenlediğimiz bu mezuniyet törenini Sultan Abdülhamid Han’ın İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirme hayalinin gerçekleştirilmesi anlamında son derece önemli ve anlamlı buluyorum. Esasen Bugün burada bir mezuniyeti değil bir Devlet-i Aliyye bakiyesi olan ülkemizin ecdat mirasını bayrak bayrak dalgalandırışının dünya coğrafyası üzerindeki tezahürünü kutlamaktayız” dedi.
“Kutlu ve mukaddes bir adımdır”
Farklı medeniyetler arasında kardeşlik köprüleri kurulmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Küresel vampirler tarafından ötekileştirilmiş, renklerine mahkum edilmiş, yeraltı zenginlikleri ile birlikte gelecekleri de sömürülmüş, pırıl pırıl zihinlerin, aynı medeniyetten beslenen kardeşleri ile gönül köprüleri kurarak inşa ettiği eğitim ve kardeşlik birlikteliğini kutluyoruz. Bu tören bir diploma nezdinde yalnız olmadığını belgeleyen, kendisine uzanan kardeş eli ile güçlenen, kendine açılan yaralarla meşgul iken artık yaralar sarmaya memur olan sağlık ve insanlık hadimi genç yarınların geciktirilmiş dünlerine atılan kutlu ve mukaddes bir adımdır. Bu vesile ile ecdat mirasını Somali’de göklere çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen tüm gönül ve gelecek mimarlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Büyüyerek devam ettirme gayretinde olacağımızın bilinmesini isterim”
Törenin önemine dikkat çeken Erdöl, “Sınırlarını kürre-i arz olarak belirlemiş, hizmet alanını insanlığın tamamı ile ifade etmiş, en zor zamanlarda dahi yardım elini ve ilime, insana yardım düsturunu asla mazlum ve ihtiyaç sahibi coğrafyalardan eksik etmemiş son evrensel imparator ulu hakan 2’nci Abdülhamid Han’ı açtığı bu kapı ve kapılar için rahmet ve minnet ile yad ediyoruz. Bunun bir başlangıç olduğunu ve ecdadımızın ardında attığımız ve dahi atacağımız adımların mütevazı ama elzem bir adımı olarak büyüyerek devam ettirme gayretinde olacağımızın bilinmesini isterim ” diye konuştu.
Somali Sağlık Bakanı Fawziye Nur, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve diğer protokol üyelerinin konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında mezun olan 42 öğrenci, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

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