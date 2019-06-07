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Sultan Abdülaziz’in başpehlivanının heykelinin kaldırılmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 14:31 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçe girişinde bulunan Pazaryerili 32’nci Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz’in başpehlivanlığını yapan Osmanoğlu Makarnacı Hüseyin Pehlivan’ın heykelinin daha uygun bir yere koyulması için kaldırmasına AK Parti’den tepki geldi.Pazaryeri’nin sembol isimlerinden biri olan 32’nci Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz’in başpehlivanlığını yapan Pazaryerili Osmanoğlu Makarnacı Hüseyin Pehlivan’ın 2016 yılında dönemin AK Parti’li Belediye Başkanı olan Muzaffer Yalçın tarafından ilçe girişine adını yaşatmak amacıyla heykeli yapılmıştı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçe girişinde bulunan Pazaryerili 32’nci Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz’in başpehlivanlığını yapan Osmanoğlu Makarnacı Hüseyin Pehlivan’ın heykelinin daha uygun bir yere koyulması için kaldırmasına AK Parti’den tepki geldi.
Pazaryeri’nin sembol isimlerinden biri olan 32’nci Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz’in başpehlivanlığını yapan Pazaryerili Osmanoğlu Makarnacı Hüseyin Pehlivan’ın 2016 yılında dönemin AK Parti’li Belediye Başkanı olan Muzaffer Yalçın tarafından ilçe girişine adını yaşatmak amacıyla heykeli yapılmıştı. 31 Mart günü bağımsız girdiği seçimleri kazanan Zekiye Tekin, Osmanoğlu Makarnacı Hüseyin Pehlivan heykelini, ilçe halkı tarafından gelen tepkiler nedeniyle kaldırttığı iddia edildi.
Yaşanılan durum üzerine AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan tepki göstererek, "Eski Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın tarafından ilçe girişine yaptırılan Makarnacı Hüseyin Pehlivan heykelini yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadık. İlçemiz tarihinde adı geçen Makarnacı Hüseyin Pehlivan’ın heykelini yerinde olmadığını görmek bizleri çok üzdü, heykelin ne amaçlı kaldırıldığını merak etmekteyiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, belediye yetkililerince yapılan açıklamada, heykelin üzerinde birkaç düzenleme yapılarak, gerekli yazışmaların ardından Pazaryeri İlçe Stadı girişine konulacağı belirtildi.

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