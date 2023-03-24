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Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

24.03.2023 06:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bulunan Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle hastanede tedavi gören olan hastalar diğer hastanelere sevk edildi.

Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın saat 02.30 sıralarında hastanenin 6. Katında bulunan ameliyathane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Hastaneden dumanların yükseldiğini fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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HASTALAR BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine hastaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hastanede tedavi gören hastalar hastanenin bahçesine çıkarıldı. Burada ambulanslara alınan hastalar, çevrede bulunan diğer hastanelere sevk edildi.

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alınırken, soğutma ve duman tahliye çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA-İHA

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