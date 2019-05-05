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Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı lisede "136'ncı Pilav Günü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 13:24 | Son Güncelleme

"Bursa Mektebi Sultanisi" adıyla yaptırılan Bursa Anadolu Erkek Lisesinin mezunları 136'ncı Pilav Günü'nde bir araya geldi

Sultan Abdülhamid tarafından "Bursa Mektebi Sultanisi" adıyla yaptırılan Bursa Anadolu Erkek Lisesinde "136'ncı Pilav Günü" gerçekleştirildi.

Lisenin bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği (BELDER) Başkanı Cevdet Ulu, okulun 1883 yılında Osmanlı bütçesinden destek alınarak yapıldığını anlattı.

Lisenin, kentin sanayi, tarih ve kültürüne katkı sağladığını vurgulayan Ulu, şöyle konuştu:

"Biz mezunlar olarak eğitimi dert ediniyoruz. Nüfusumuzun yarısı gençlerden oluşan ülkemizin bu yüzyılda iddialı olabilmesi için tüm çocuklarımızın daha iyi eğitim almasını istiyoruz. Bu doğrultuda veriye dayalı karar verme pratiği geliştiren bir sistem oluşturulmasını, öğretmenliğin profesyonel bir meslek olmasını, dezavantajlı çocuklarımıza küçük sınıflar tahsis edilmesini, fen, teknoloji, matematik ve mühendislik eğitimi seferberliğinin yapılmasını önemsiyor ve temenni ediyoruz."

- Okulun müzesine anlamlı bağış

Okulun eski mezunlarından gazeteci-yazar Haluk Şahin de okul müzesi için Atatürk'ün Nutuk eserinin 1927 tarihli özel baskısını hediye etti.

Gazetecilere konuyla ilgili açıklama yapan Şahin, lisenin hayatında çok önemli bir yeri olduğunu, okula olan minnet duygusunu ifade etmek için kütüphanesinde bulunan bu özel eseri hediye ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından 40, 50 ve 60 yıl önce mezun olanlara onur belgeleri verildi.

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Bursa Sultan Abdülhamid

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