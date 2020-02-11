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Sultan Abdülhamit Han'ın kardan büstünü yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 07:44 | Son Güncelleme

Bir orta okulda öğretmenler ve öğrenciler Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı 2. Abdülhamit Han'ın kardan büstünü yaptı. Beden eğitimi öğretmeni Selahattin Aydoğan, 3 saat süren çalışma sonrası portreyi oluşturduklarını söyledi. Aydoğan, "Kardan adam yerine kardan adam yapacaksak adam gibi adam yapalım o halde dedik." ifadelerini kullandı.

Sultan Abdülhamit Han'ın kardan büstünü yaptılar

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Sakarya Ortaokulu'nda öğretmenler ve öğrenciler kardan Sultan 2. Abdülhamit Han büstü yaptı. İlçede 3 gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte harekete geçen sporcular ve öğretmenler geleneksel olarak her yıl yaptıkları kardan adam yerine 2. Abdülhamit'i yaparak ilgi topladı.

Sporcularla kardan adam yaptıkların belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Selahattin Aydoğan, "Osmanlı'nın ön önemli padişahlarından Abdülhamit Han'ın portesini yapmak istedik. Yaklaşık 3 saat süren bir çalışma neticesinde porteyi oluşturduk. Kardan adam yerine kardan adam yapacaksak adam gibi adam yapalım o halde dedik. Osmanlı tarihinin en güzide şahsiyeti olan Abdülhamit Han’a benzetebildiğimiz kadar benzetelim dedik. Portreyi yaparken sporcu arkadaşlarımızla bilgi alışverişinde bulunduk. Güzel bir çalışma oldu" dedi.

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ABDÜLHAMİT HAN BÜSTÜ SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Sporcu öğrenciler, uzun uğraşlar sonucunda yaptıkları Sultan 2. Abdülhamit'in kardan portresiyle birlikte daha sonra hatıra fotoğrafı ve selfie çekti.

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(İHA)

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