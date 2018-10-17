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"Sultan Ana" somun ekmekle geçimini sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 14:07 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan ve "Sultan Ana" olarak bilinen 70 yaşındaki Fadime Kırkalı, 40 yıldır yöreye has patatesli somun ekmek yaparak geçimini sağlıyor - Fadime Kırkalı: - "Somun ekmeğinin hazırlanışı gerçek anlamda meşakkatli ve uzun bir süreçtir. Ekmeğin ana maddeleri un, su ve patatestir. Ekmeği yaparken hamurunu makine ile değil elle yoğuruyorum"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Fadime Kırkalı, 40 yıldır yöreye has patatesli somun ekmek yapıp satarak geçimini sağlıyor.

Aktaş Mahallesi'ndeki küçük bir taş fırında ekmek yaparak evin yükünü sırtlayan Kırkalı’nın somun ekmekleri, ilçede yaşayanlardan büyük ilgi görüyor.

Kırkalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırında haftanın 3 günü, odun ateşinde somun ekmek pişirdiğini söyledi.

Herkesin kendisini "Sultan Ana" diye tanıdığını dile getiren Kırkalı, şöyle konuştu:

"Halkımızın somun diye tabir ettiği ev ekmeğimiz Afyonkarahisar yöremizin olmazsa olmazları arasındadır. Somun ekmeğinin hazırlanışı gerçek anlamda meşakkatli ve uzun bir süreçtir. Ekmeğin ana maddeleri un, su ve patatestir. Ekmeği yaparken hamurunu makine ile değil elle yoğuruyorum. Mayalandıktan sonra tahta tekne içerisinde hamuru patatesle yoğurup, dinlenmesi ve kabarması için en az 6 saat bekletiyorum. Hazır olunca da fırınımızda pişirip satıyorum."

- "Fırından çıkar çıkmaz tükeniyor"

Mahalle sakinlerinden Cemile Akın da Sultan Ana'nın pişirdiği somun ekmeklerinin ilçede meşhur olduğunu anlattı.

Kırkalı’nın ekmeği yaparken büyük emek harcadığına değinen Akın, "Sultan Ana, ilerleyen yaşına rağmen işini severek yapıyor. Haftanın 3 günü yaptığı somun ekmekler fırından çıkar çıkmaz tükeniyor. Başta Çay halkı olmak üzere, çevre ilçelerden ve kasabalardan da bu ekmeği almaya gelenler oluyor." diye konuştu.

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