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  4. Sultan filminin Kemal'iydi... Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Sultan filminin Kemal'iydi... Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.08.2024 07:21
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Türk sinemasının sevilen yapımlarından biri olan Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Türkan Şoray'ın başrolünde yer aldığı Sultan filminde 'Kemal' karakterine hayat veren Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam oyuncusunun son hali herkesi şaşırttı.

MYNET-Yeşilam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan Sultan filminde hayat verdiği 'Kemal' karakteri ile hafızalara kazınan Bulut Aras uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyordu.

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Oyunculuğu da bıraktığı bilinen Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı. Sevenlerine selam göndermeyi ihmal etmeyen usta oyuncu x "Beni sevenlere, sayanlara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim her şey için" ifadelerini kullandı.

KEMAL

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Bulut Aras'ı görenler 'tanıyamadım', 'yıllar yaramamış', 'yaşlanmış be' gibi yorumlar yaptılar.

bulut aras

BULUT ARAS KİMDİR?

15 Mart 1953'te Denizli'nin Yukarışamlı köyünde 10 çocuklu bir ailede doğdu. Çocuk yaşlarda pamuk tarlalarında ırgatlık yaptı. Denizli Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu

1976 yılında "Hain" filmi ile sinema oyunculuğuna adım attı. Aras, daha sonra Ertem Eğilmez'in talimatı üzerine Arzu Film'e çağrıldı ve yaklaşık olarak 50 filmde rol aldı.

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Türkan Şoray yeşilçam
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