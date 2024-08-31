Sultan filminin Kemal'iydi... Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

MYNET-Yeşilam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan Sultan filminde hayat verdiği 'Kemal' karakteri ile hafızalara kazınan Bulut Aras uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyordu.

Oyunculuğu da bıraktığı bilinen Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı. Sevenlerine selam göndermeyi ihmal etmeyen usta oyuncu x "Beni sevenlere, sayanlara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim her şey için" ifadelerini kullandı.

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Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Bulut Aras'ı görenler 'tanıyamadım', 'yıllar yaramamış', 'yaşlanmış be' gibi yorumlar yaptılar.

BULUT ARAS KİMDİR?

15 Mart 1953'te Denizli'nin Yukarışamlı köyünde 10 çocuklu bir ailede doğdu. Çocuk yaşlarda pamuk tarlalarında ırgatlık yaptı. Denizli Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu

1976 yılında "Hain" filmi ile sinema oyunculuğuna adım attı. Aras, daha sonra Ertem Eğilmez'in talimatı üzerine Arzu Film'e çağrıldı ve yaklaşık olarak 50 filmde rol aldı.