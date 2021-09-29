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Sultan filminin yakışıklı yıldızı Bulut Aras şimdi ne yapıyor?

29.09.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1978 yapım Sultan filmindeki Kemal karakteriyle akıllara kazınan Yeşilçam yıldızı Bulut Aras, şimdilerde kameralardan uzak bir hayat yaşıyor. Bir dönem ekranlarda Türkan Şoray'ın partneri olan Aras'ın şimdi neler yaptığına, gelin hep birlikte göz atalım...

Sultan filminin yakışıklı yıldızı Bulut Aras şimdi ne yapıyor?

Denizli doğumlu usta oyuncu Bulut Aras, yakışıklılığıyla bir dönem Yeşilçam ekranlarına damga vurmuştu. Özellikle Sultan filminde hayat verdiği 'Kemal' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, yaklaşık 10 yıldır projelerde yer almıyor.

BULUT ARAS ŞİMDİ NE YAPIYOR?

2011 yılında yer aldığı Deli Dumrul 2 filminden beri göz önünde olmayan Bulut Aras, İstanbul'da emekli hayatı yaşıyor. Ancak Balıkesir'de bulunan yazlığına da sık sık giden yıldız, tabiatın keyfini çıkarıyor. Sağlıklı bir yaşam sürmek için gayret ettiğini söyleyen Aras, sigara ve alkolden, eşi sayesinde uzak durduğunu anlattı.

Sultan'ın yakışıklı Kemal'i şimdi ne yapıyor!

Bulut Aras, Nursel Eroğlu'na verdiği bir röportajda, oyuncu olmadan önce bir pamuk tarlasında çalıştığını ve çalışanlardan birine kızdığı için elindeki çapayı fırlatıp ''Ben büyük adam olacağım'' dediğini anlatmıştı. Tarladaki işini bırakan Bulut Aras, bir derginin fotoroman yarışmasına katılıp birinci olmuş ve şöhretin kapılarını aralamıştı.

Sultan'ın yakışıklı Kemal'i şimdi ne yapıyor!

BULUT ARAS KİMDİR?

Gerçek adı Uğur Fidan olan Bulut Aras, 15 Mart 1953 tarihinde Denizli'de doğdu.
Denizli Ticaret Lisesi'nden mezun olup Marmara Üniversitesi Ticari İlimler Akademisi'ne girdi.

Sultan'ın yakışıklı Kemal'i şimdi ne yapıyor!

Bir dönem geçinmek için tarlalarda çalışan Aras, 1976'da Tercüman gazetesi tarafından sinema birincisi seçildi. Aras, 1977'de "Hain" filmi ile oyunculuğa adım attı. Usta oyuncu, kariyeri boyunca yaklaşık 50 projede boy gösterdi.

Sultan'ın yakışıklı Kemal'i şimdi ne yapıyor!


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Türkan Şoray
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