Sultan'ın yüzüne lavabo açıcı atmıştı! Olay savunma: Eline mermi verdiğim doğrudur, tüm kadınlardan özür diliyorum

Ankara’nın Mamak ilçesinde ikamet eden Sultan S., ayrıldığı eski erkek arkadaşı Soner Bolat tarafından yüzüne ‘lavabo açıcı’ olduğu belirlenen madde atıldı. Olay sonrası emniyet tarafından adliyeye sevk edilen Soner Bolat adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Adli kontrol hükümlerine uymayınca hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık yakalanarak tutuklandı.

''AL BU MERMİYİ DİĞER HEDİYELERİN YANINA KOY KOCANA GÖSTERİRSİN''

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mağdur Sultan S., sanık Soner Bolat ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Bolat, böyle bir olay yaşandığı için mağdur ve diğer tüm kadınlardan özür dilediğini belirterek, Sultan benimle oynuyordu, onun yüzünden İmrahor köprüsünde intihara kalkıştım. Polisler engel oldu. O gün ben yolunu kesmedim, konuşmak için gittim yanına eline mermi verdiğim doğrudur ama tehdit etmedim. ‘Al bu mermiyi diğer hediyelerin yanına koy kocana gösterirsin’ dedim. Cinsel tacizde de bulunmadım. Olaydaki malzeme motosikletimi temizlemek için kullandığım yağ çözücüdür. Ben yüzüne fırlatmadım yere fırlattım. Şişeyi fırlatınca benim yüzüme de geldi” dedi.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI

Sanık ve taraf avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme, mağdur Sultan S.’nin yüzünde sabit iz kalıp kalmayacağının tespit edilmesi için adli tıp kurumundan rapor alınmasına ve sanık Soner Bolat’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'SEN SEÇ SİLAH MI YOKSA KEZZAP MI?'

Sultan S. daha önce verdiği röportajda, olay günü sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada Bolat'ın önünü kestiğini anlatarak, "Pusuda bekliyormuş, bir anda yokuştan aşağı inerek silahı doğrulttu ve 'Senin bugün işin bitecek' dedi. Ben korkuyla eve doğru koşmaya başladım ve ayağım takılarak düştüm. Geldi ve kaldırdı, 'Gideceğiz, benimle geleceksin' dedi. Bu arada elime bir tane kurşun verdi. Elimden zorla telefonumu aldı ve karıştırmaya başladı. Daha sonra kolumdan sürükleyerek beni yakındaki parka götürdü. Orada cebinden şişe içinde bir madde çıkardı. 'Bak kezzap siparişi verdim. Sen seç silah mı yoksa kezzap mı? Bugün bu iş olacak' dedi. Arkasını döndüğünde şişeyi alıp yere döktüm. İçinde az biraz kalmıştı, kalanı yüzüme fırlattı" diye konuştu.

(İHA)

