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Sultan Mahmud ve Anna’nın hikayesi Rusların kalbini çaldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.01.2019 23:10 | Son Güncelleme

Rusya’da yayınlanan Türk-Rus ortak yapımı dönem dizisi ‘Kalbimin Sultanı’, Rus izleyicisi tarafından çok sevilerek yayınlandığı kanalın reyting oranlarını arttırdı.Başrollerini Ali Ersan Duru’nun ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Türk-Rus ortak yapımı dönem dizisi ‘Kalbimin Sultanı’ Rus izleyicisinden tam not aldı.

Rusya’da yayınlanan Türk-Rus ortak yapımı dönem dizisi ‘Kalbimin Sultanı’, Rus izleyicisi tarafından çok sevilerek yayınlandığı kanalın reyting oranlarını arttırdı.
Başrollerini Ali Ersan Duru’nun ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Türk-Rus ortak yapımı dönem dizisi ‘Kalbimin Sultanı’ Rus izleyicisinden tam not aldı. Dizi Türk televizyonlarında yayından kaldırılsa da, Mediascope’un verilerine göre Rusya’da ‘Kanal 1’de 14 Ocak-20 Ocak 2019 tarihleri arasında yayınlanan tüm diziler içinde izlenme oranına göre ikinci sırada yer aldı.

“Hikaye beni çok etkiledi”
Osmanlı Sarayı’na muhbir olarak giren Anna ve Sultan Mahmud arasında yaşanan olayları konu alan dizi için kamera karşısına geçen Rus oyuncu Nikiforova, rolünü daha iyi oynayabilmek için iki ay Türkçe eğitimi aldı. Rus seyircilerin, daha önce Rus televizyon kanalı TV 3’te yayınlanan “Dedektif Anna” dizisinden de tanıdığı güzel oyuncu teklifi kabul etme sebebi olarak hikayenin kendisine çok ilgi çekici geldiğini belirtti. Anna Rus basınına yaptığı açıklamalarda dizi için, “Düşünsenize eski klasik hikayelerdeki gibi Rus kızı doğulu bir erkeğe aşık oluyor ve o erkek de sıradan birisi değil bir sultan” ifadelerini kullandı.

“Türkler bana gülüyor”
Yabancı dil öğrenirken yaşadığı zorluklara ve eğlenceli anlara da değinen Rus oyuncu, “Türkçe öğrenmek çok ilginç bir uğraşı. Bu dilde oyunculuk yapmak ise çok daha eğlenceli. İki aylık dil eğitimimin başında bu iş imkânsız gibi geliyordu, bir ay sonra az bir inancım oldu ve ikinci ayın sonunda hiçbir şeyin imkânsız olmadığını anladım” dedi.
Nikiforova, “Kullandığımız dil günümüz Türkçesi değil Osmanlı Türkçesi. Tekste öğrendiğim o eski Osmanlıca kelimeleri bazen gerçek hayatta kullandığımda gerçekten çok komik anlar yaşanıyor ve bana gülüyorlar” ifadelerini kullandı.

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