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Sultan Murat Yaylası’nda cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 20:38 | Son Güncelleme

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat Yaylası’nda bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, ailesi ile birlikte Çaykara Sultan Murat Yaylası’na piknik yapmak için çıkan 49 yaşlarındaki Şenol Keleş, aynı yerde piknik yapan başka bir gurupla sözlü tartıştı.

Sultan Murat Yaylası’nda cinayet

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat Yaylası’nda bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ailesi ile birlikte Çaykara Sultan Murat Yaylası’na piknik yapmak için çıkan 49 yaşlarındaki Şenol Keleş, aynı yerde piknik yapan başka bir gurupla sözlü tartıştı. Bir süre sonra ailesi ile piknik alanından ayrılmaya çalışan Şenol Keleş’in önü tartıştığı grup tarafından kesildi. Araçtan inmeye çalışan Keleş’e silahla ateş açılırken, ağır yaralı olarak Çaykara Mehmet İlhan Durgun Hastanesine kaldırılan Şenol Keleş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Saldırganların yaylaya şehir dışından geldikleri ve mezarlık yanında alkol aldıkları gerekçesiyle Şenol Keleş tarafından kendilerinin uyarıldığı ve olayın bu nedenle çıktığı iddia edildi. Güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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