Sultan San kimdir? Sultan San kaç yaşında ve nereli? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi hakkında şaşırtan gerçek!

Youtube ile popülerliğini artıran Hasan Can Kaya, daha sonra Acun Ilıcalı’nın dijital medya platformu olarak izleyicilere sunduğu Exxen ile anlaştı. Youtube’daki videolarını silerek Exxen’e geçen Hasan Can Kaya, sildiği videolar yüzünden birçok kişinin de tepkisini çekmişti. Son zamanların en çok merak edilen isimlerinden biri olan Hasan Can Kaya’nın sevgilisi Sultan San’da izleyiciler ve hayranları tarafından merak ediliyordu. Sultan San ve Hasan Can ilişkisi hakkındaki gerçek ise ortaya çıktı.