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  4. Sultan San kimdir? Sultan San kaç yaşında ve nereli? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi hakkında şaşırtan gerçek!

Sultan San kimdir? Sultan San kaç yaşında ve nereli? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi hakkında şaşırtan gerçek!

05.05.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya, birçok gösteride stand-up yaparak tanınmaya başladı. Ancak asıl bilinirliği Youtube üzerinden her hafta yayınladığı “Konuşanlar” adlı gösterisi ile oldu. "Konuşanlar” programı ile adından sıkça söz ettiren Hasan Can Kaya’nın bir ilişkisi olduğu biliniyordu. Programlarında sıkça söz ettiği sevgilisi Sultan San hakkında ise şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Peki Sultan San kimdir?

Youtube ile popülerliğini artıran Hasan Can Kaya, daha sonra Acun Ilıcalı’nın dijital medya platformu olarak izleyicilere sunduğu Exxen ile anlaştı. Youtube’daki videolarını silerek Exxen’e geçen Hasan Can Kaya, sildiği videolar yüzünden birçok kişinin de tepkisini çekmişti. Son zamanların en çok merak edilen isimlerinden biri olan Hasan Can Kaya’nın sevgilisi Sultan San’da izleyiciler ve hayranları tarafından merak ediliyordu. Sultan San ve Hasan Can ilişkisi hakkındaki gerçek ise ortaya çıktı.

İşte o gerçek!

YouTube'da çıkış yakaladıktan sonra Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e transfer olan 'Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya, son günlerin en çok merak edilen isimlerinin başında geliyor.
Sahnedeki stand-up performansı ile adından söz ettiren Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San'dan 6 yaş küçük olduğu ortaya çıktı.
Özel hayatı merak konusu olan Hasan Can Kaya hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. Uzun süredir Sultan San ile aşk yaşayan Hasan Can Kaya'nın sevgilisinden tam 6 yaş küçük olduğu öğrenildi.
Hasan Can Kaya ile Sultan San'ın aradaki yaş farkını kafaya takmadığı ifade edildi.
İkilinin evlilik konusunda aceleci davranmayacağı gelen bilgiler arasında.

Sultan San kimdir?

Sultan San kimdir?
Sultan San 1983 yılında dünyaya geldi. Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor.
Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yapmıştır. Şöhret dizisinin 1. ve 2. sezonunda yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, genellikle BKM projelerinde yer almaktadır. Yer aldığı en çok bilinen projeler şu şekildedir:
Güldür Güldür Show, Güldüy Güldüy Çocuk Show, 5er Beşer
İnsanlar Alemi, Can Dostlar ve Konuşanlar
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Anahtar Kelimeler:
youtube Acun Ilıcalı Exxen
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