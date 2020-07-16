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  4. Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda siyah flamingo görüntülendi

Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda siyah flamingo görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2020 14:16 | Son Güncelleme

Step ekosisteminde eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulunduran Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda çok nadir görülen siyah flamingo gözlemlendi.

Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda siyah flamingo görüntülendi

Geçmişte yöre halkının bilinçsiz tarla sulamaları, açılan kuyular ve ilgisizlik nedeniyle adeta bozkıra dönen Sultan Sazlığı Milli Parkı, Tarım ve Orman Bakanlığınca alana su girişi için yaklaşık bir kilometrelik kanal yaptırılması, hem yöre halkını mağdur etmemek hem de alandaki suyu korumak adına damla sulama sistemlerinin kurulması, kaçak kuyuların ve avcılığın önüne geçilmesi ve düzenli olarak alanın kontrol edilmesi gibi etkenler sayesinde, bugün yeniden eski ihtişamlı günlerine kavuştu.

ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR

Göçmen kuşlar da yeniden alana akın etmeye ve hatta çok nadir görünen kuş türleri bile alanda kendini göstermeye başladı.
Yüzlerce flamingo arasında kameralara takılan siyah flamingo, alanı görmeye gelen ziyaretçilerde de adeta şaşkınlık oluşturdu. Çok nadir olarak kameralara takılan siyah flamingo son olarak Adana Akyatan-Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda gözlemlenmişti.

Flamingoların tüylerindeki kırmızı rosa renk tonlarını yedikleri yiyeceklerin içerdiği karotin miktarına göre değişitiği, az karotin içeren besinler aldıklarında tüylerinin daha beyaz olduğu, ancak bazı flamingoların aşırı ölçüde siyah pigmentlenmesi, başka bir deyişle bolca melaninle (siyah pigmentle) depolaması nedeniyle yaygın türünün aksine tamamen siyah renkte olabileceği bilimsel kaynaklarda belirtilmiştir.

Kaynak: İHA

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