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Sultan Sazlığında meşakkatli mesai başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 11:05 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde havaların soğumasıyla birlikte zorlu kamış hasadı başladı.Erciyes’in kuzeyinde Kayseri merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulunan 300 civarında kuş türüne ve 400’e yakın bitki türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, yöre halkının da geçimini sağlamasında önemli rol oynuyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde havaların soğumasıyla birlikte zorlu kamış hasadı başladı.
Erciyes’in kuzeyinde Kayseri merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulunan 300 civarında kuş türüne ve 400’e yakın bitki türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, yöre halkının da geçimini sağlamasında önemli rol oynuyor. Kamış ihracatı yapan Turgut Tuna, bölgede kamış hasadının havaların soğumasıyla birlikte başladığının altını çizerek, "Kamışlar, traktör ve kayıkla yapılan çok meşakkatli bir hasat sonrasında düz bir alana getiriliyor. Burada kamışlar yabancı otlardan arındırılarak uzun, kısa ve kalın olarak birbirlerinden ayrılıyor" dedi.
Kamışların hasır, çatı ve izolasyon malzemesi olarak kullanıldığını söyleyen Tuna, "Daha önce Almanya, Hollanda, Danimarka ve İngiltere gibi ülkelere ihraç ediyorduk. Sazlıkta biraz küçülme olduğu için şu anda sadece İngiltere’ye kısmen de Hollanda’ya ihracat yapıyoruz. 1994 yılında 1 milyon bağın üzerinde ihracat gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yıl ise 150 bin bağ ihracat yapabildik. 10 yıl önce 50 kişi çalıştırıyorduk, sazlıktan aldığımız verim düştüğü için şu anda 10 işçi ancak çalıştırabiliyoruz. Bunun sebebi ise yağışların az olması ve sazlıkta kamış veriminin düşmesi. Bu yıl, biraz fazla yağış oldu, sazlıkta verimin artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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