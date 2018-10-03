"Sultan-ül Bahreyn İki Denizin Sultanı" Adana'da sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca sahnelenen "Sultan-ül Bahreyn İki Denizin Sultanı" adlı belgesel müzikal, Adana'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenen müzikalde, Fatime İnce, Rabia Özbakar, Özge Uygan, Ayşegül Boz ve Afra Özgül'ün de aralarında bulunduğu 16 oyuncu rol aldı.
Işın Fırat'ın yönettiği eserin kostümleri, Konya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlandı.
Eserde, Selçuklu dönemi anlatılıyor.
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