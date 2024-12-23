HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sultan Vahdettin'in mezarı da orada! Türkiye'nin desteğiyle ilk adım için kollar sıvandı: Şam'daki Süleymaniye Külliyesi için harekete geçildi

Sultan Vahdettin'in mezarı da orada! Türkiye'nin desteğiyle ilk adım için kollar sıvandı: Şam'daki Süleymaniye Külliyesi için harekete geçildi

23.12.2024 17:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Şam'da yarıda kalan çalışmalar şimdi Türkiye'nin de desteğiyle kaldığı yerden devam ediyor. Esad rejiminin düşmesi üzerine acil yardım ekipleriyle bölgede hazır bulunan Türkiye'den ekipler, Sultan Vahdettin'in mezarının bulunduğu bölgede restorasyon çalışmaları için yeniden kolları sıvadı.

Sultan Vahdettin'in mezarı da orada! Türkiye'nin desteğiyle ilk adım için kollar sıvandı: Şam'daki Süleymaniye Külliyesi için harekete geçildi

Suriye'de savaşın izlerinin silinip ülkenin yeniden ayağa kalkması için ilk adımlar atılıyor. Bu adımların en göze çarpanlarından biri de son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'in mezarının bulunduğu bölgede yapılacak restorasyon çalışmaları olacak.

TÜRKİYE'DEN İLK ZİYARET

Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi devrildi. Ülke artık başını HTŞ'nin çektiği grupların kontrolünde. İHA'nın aktardığına göre; yeni kurulan hükümete yönelik Türkiye’den ilk resmi ziyaret Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam’ı ziyaret etmesiyle gerçekleşmişti. Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü. Fidan ile Şara ayrıca Şam’ı kuşbakışı gören Kasyun Dağı’nda çay içti.

AA-20241222-36556769-36556768-BAKAN_FIDAN_VE_SURIYENIN_YENI_LIDERI_SERA_KASYUN_DAGINDA_SAM_MANZARASI_IZLEDI

SULTAN VAHDETTİN'İN MEZARI DA ORADA

Bu arada Türkiye'den ekipler de Suriye'den savaşın izlerinin silinmesi için bölgede hazır bulunuyor. Başkent Şam’daki Süleymaniye Külliyesi’nde son Osmanlı sultanı Vahdettin’in de mezarı da bulunuyor. Camide restorasyon çalışması Suriye iç savaşı dolayısıyla yarım kalmıştı. Suriye'nin yeni döneminde ilk işlerden biri restorasyon çalışmasının tamamlanması olacak.

AW352648_11

ŞAM BÜYÜKELÇİSİ KÖROĞLU: "EKİPLER İLK OLARAK RESTORASYON ÇALIŞMALARINI YAPACAK"

Yeni çalışmalara ilişkin detayları TRT Haber'e yaptığı açıklamalarla paylaşan Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu "Ekipler ilk olarak son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'in mezarının bulunduğu bölgede restorasyon çalışmalarını yapacak, el birliğiyle Suriye'nin yeniden ayağa kalkacak" diye konuştu.

thumbs_b_c_d925324d66ff49ac6b8e23ca1a6fea30

"YENİ DÖNEMDE İLK BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇARAK BAYRAĞI İLK YÜKSELTEN ÜLKEYİZ"

Şam’da eski rejimin düşmesinin ardından Türkiye'nin bütün kurumlarıyla bölgeye geldiğini söyleyen Köroğlu, "Öncelikle biz yeni dönemde ilk büyükelçiliği açarak bayrağı ilk yükselten ülkeyiz. Onun dışında birçok Türk kurumu acil yardımlar için ülkeye geldi. 13 yıl süren savaş boyunca Türkiye kapılarını Suriyeli kardeşlerine her zaman açtı. Bundan dolayı iki ülkenin ilişkileri üst düzeyde olacak" dedi.

AW352648_01

"SURİYE'DE TÜRKİYE’NİN DESTEĞİNİ ÇOK NET BİR ŞEKİLDE GÖRECEĞİZ"

Türkiye'den kurumların Suriye'de olduğunu belirten Köroğlu "İlk olarak ekiplerimiz Sultan Vahdettin’in mezarının bulunduğu Süleymaniye Tekkesi’nin restorasyonu yapılacak. Burada Türkiye’nin desteğini çok net bir şekilde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

AW352648_02

RESTORASYON İÇ SAVAŞTAN DOAYI TAMAMLANAMAMAMIŞTI

Üç yıl önce Esad rejimi döneminde Suriye'de bulunan vakıflar Sultan Selim Camii'nde restorasyon çalışması için bir firmayla 16 milyon dolara anlaşma sağlamıştı. İbadete ve ziyarete kapatılan camide restorasyon çalışmaları başlamış, ancak iç savaş nedeniyle firmaya düzenli ödeme yapılmamış ve restorasyon çalışmaları bir türlü tamamlanmamıştı.

AW352648_03

YENİ YÖNETİMLE BİRLİKTE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından da sokağa çıkma yasağının kaldırılması sonrası firma, yeniden restorasyon çalışmalarına başladı. Firma, alacak ödemeleri için de geçici Suriye hükümetiyle görüşme gerçekleştirecek.

AW352648_04

“16 MİLYON DOLARLIK BİR RESTORASYON PROJESİ”

Proje Sorumlusu Ghassan Ghanem, “Üç sene önce buranın restorasyonunu yapmaya başladık. Suriye'deki vakıflar finansmanı üstlenmişti. Ancak biz paralarımızı alamadık. Çoğu paramız içeride kaldı. Yeni hükümete başvurularımızı yapacağız. Bu restorasyonu tamamlayacağız. Restorasyonun zaten yüzde 85'ini tamamladık. Bu, 16 milyon dolarlık bir restorasyon projesi” ifadelerini kullandı.

AW352648_05

"VAHDETTİN HAN'IN MEZARI TÜRKİYE'YE GETİRİLSİN"

Suriye'de iç savaşın başladığı ilk yıllarda Sultan II. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Suriye'deki olaylara dikkat çekerek, Vahdettin Han'ın mezarının Türkiye'ye getirilmesini istemişti.

AW352648_08

AW352648_09

AW352648_10Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Şam mezar
En Çok Okunan Haberler
Sürpriz satış! Ciner Yayın Holding medyadaki hisselerinin tamamını devretti, Habertürk ve Show TV el değiştirdi

Sürpriz satış! Ciner Yayın Holding medyadaki hisselerinin tamamını devretti, Habertürk ve Show TV el değiştirdi

BYD ve Tesla'ya karşı birleşiyorlar! Dünya'nın 3. büyük otomotiv grubu olacak!

BYD ve Tesla'ya karşı birleşiyorlar! Dünya'nın 3. büyük otomotiv grubu olacak!

İstanbul'da "büyük kıyamet" bekleniyor: Harekete geçmek için bugünden tezi yok

İstanbul'da "büyük kıyamet" bekleniyor: Harekete geçmek için bugünden tezi yok

29 il için turuncu ve sarı uyarı! Kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor

29 il için turuncu ve sarı uyarı! Kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor

Türkiye'nin desteğiyle ilk adım! Sultan Vahdettin'in mezarı da orada

Türkiye'nin desteğiyle ilk adım! Sultan Vahdettin'in mezarı da orada

'Büyük skandal ortaya çıkacak' Narin cinayetinde yeni 'yasak aşk' sözleri! 'Anneyle, amca Salim konuşuldu ama bu konuşulmadı'

'Büyük skandal ortaya çıkacak' Narin cinayetinde yeni 'yasak aşk' sözleri! 'Anneyle, amca Salim konuşuldu ama bu konuşulmadı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.