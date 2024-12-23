Sultan Vahdettin'in mezarı da orada! Türkiye'nin desteğiyle ilk adım için kollar sıvandı: Şam'daki Süleymaniye Külliyesi için harekete geçildi

Suriye'de savaşın izlerinin silinip ülkenin yeniden ayağa kalkması için ilk adımlar atılıyor. Bu adımların en göze çarpanlarından biri de son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'in mezarının bulunduğu bölgede yapılacak restorasyon çalışmaları olacak.

TÜRKİYE'DEN İLK ZİYARET

Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi devrildi. Ülke artık başını HTŞ'nin çektiği grupların kontrolünde. İHA'nın aktardığına göre; yeni kurulan hükümete yönelik Türkiye’den ilk resmi ziyaret Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam’ı ziyaret etmesiyle gerçekleşmişti. Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü. Fidan ile Şara ayrıca Şam’ı kuşbakışı gören Kasyun Dağı’nda çay içti.

SULTAN VAHDETTİN'İN MEZARI DA ORADA

Bu arada Türkiye'den ekipler de Suriye'den savaşın izlerinin silinmesi için bölgede hazır bulunuyor. Başkent Şam’daki Süleymaniye Külliyesi’nde son Osmanlı sultanı Vahdettin’in de mezarı da bulunuyor. Camide restorasyon çalışması Suriye iç savaşı dolayısıyla yarım kalmıştı. Suriye'nin yeni döneminde ilk işlerden biri restorasyon çalışmasının tamamlanması olacak.

ŞAM BÜYÜKELÇİSİ KÖROĞLU: "EKİPLER İLK OLARAK RESTORASYON ÇALIŞMALARINI YAPACAK"

Yeni çalışmalara ilişkin detayları TRT Haber'e yaptığı açıklamalarla paylaşan Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu "Ekipler ilk olarak son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'in mezarının bulunduğu bölgede restorasyon çalışmalarını yapacak, el birliğiyle Suriye'nin yeniden ayağa kalkacak" diye konuştu.

"YENİ DÖNEMDE İLK BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇARAK BAYRAĞI İLK YÜKSELTEN ÜLKEYİZ"

Şam’da eski rejimin düşmesinin ardından Türkiye'nin bütün kurumlarıyla bölgeye geldiğini söyleyen Köroğlu, "Öncelikle biz yeni dönemde ilk büyükelçiliği açarak bayrağı ilk yükselten ülkeyiz. Onun dışında birçok Türk kurumu acil yardımlar için ülkeye geldi. 13 yıl süren savaş boyunca Türkiye kapılarını Suriyeli kardeşlerine her zaman açtı. Bundan dolayı iki ülkenin ilişkileri üst düzeyde olacak" dedi.

"SURİYE'DE TÜRKİYE’NİN DESTEĞİNİ ÇOK NET BİR ŞEKİLDE GÖRECEĞİZ"

Türkiye'den kurumların Suriye'de olduğunu belirten Köroğlu "İlk olarak ekiplerimiz Sultan Vahdettin’in mezarının bulunduğu Süleymaniye Tekkesi’nin restorasyonu yapılacak. Burada Türkiye’nin desteğini çok net bir şekilde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

RESTORASYON İÇ SAVAŞTAN DOAYI TAMAMLANAMAMAMIŞTI

Üç yıl önce Esad rejimi döneminde Suriye'de bulunan vakıflar Sultan Selim Camii'nde restorasyon çalışması için bir firmayla 16 milyon dolara anlaşma sağlamıştı. İbadete ve ziyarete kapatılan camide restorasyon çalışmaları başlamış, ancak iç savaş nedeniyle firmaya düzenli ödeme yapılmamış ve restorasyon çalışmaları bir türlü tamamlanmamıştı.

YENİ YÖNETİMLE BİRLİKTE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından da sokağa çıkma yasağının kaldırılması sonrası firma, yeniden restorasyon çalışmalarına başladı. Firma, alacak ödemeleri için de geçici Suriye hükümetiyle görüşme gerçekleştirecek.

“16 MİLYON DOLARLIK BİR RESTORASYON PROJESİ”

Proje Sorumlusu Ghassan Ghanem, “Üç sene önce buranın restorasyonunu yapmaya başladık. Suriye'deki vakıflar finansmanı üstlenmişti. Ancak biz paralarımızı alamadık. Çoğu paramız içeride kaldı. Yeni hükümete başvurularımızı yapacağız. Bu restorasyonu tamamlayacağız. Restorasyonun zaten yüzde 85'ini tamamladık. Bu, 16 milyon dolarlık bir restorasyon projesi” ifadelerini kullandı.

"VAHDETTİN HAN'IN MEZARI TÜRKİYE'YE GETİRİLSİN"

Suriye'de iç savaşın başladığı ilk yıllarda Sultan II. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Suriye'deki olaylara dikkat çekerek, Vahdettin Han'ın mezarının Türkiye'ye getirilmesini istemişti.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır