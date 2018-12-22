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"Sultana" kabaresinin gösterimi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 17:15 | Son Güncelleme

"Sultana" kabaresinin gösterimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Erdi Işık'ın yazdığı, Cemal Toktaş'ın yönetmenliğini üstlendiği "Sultana" adlı kabare, sanatseverlerle buluştu.

Kadıköy'deki Taşra Kabare'de sahnelenen eserde, oyuncu Nergis Öztürk ile Özlem Alpözü rol aldı.

Müziklerini Şevki Çepa ve Vehbi Can Uyaroğlu'nun üstlendiği oyunun yönetmen yardımcılığını Yiğit Aytugar, kostüm ve sahne tasarımını Hilal Polat, ışık tasarımını Necati Kurtulmuş yaptı.

Oyunun koreografisini ise Köksal Ünal hazırladı.

Birbirinden farklı iki kadının, İstanbul'un en gözde mekanlarından birinde hayata tutunmaya çalışmalarını ele alan oyun, toplumda kadının yerini de farklı bir gözle sorguluyor. İzleyici bir yandan kendi hikayelerini anlatan kadınların çaresizliğine tanık olurken, diğer yandan da kadınların oyun boyunca ortaya çıkan hayat öykülerine ve kendi aralarındaki ilişkilerinin nasıl güçlendiğine tanık oluyor.

Eser, 27 Ocak 2019'da Taşra Kabare’de bir kez daha sahnelenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kabare oyun Sultana Taşra Kabare tiyatro

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