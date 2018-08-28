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Sultanahmet bombacısının ikiz kardeşi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 12:20 | Son Güncelleme

İSTANBUL Sultanahmet'te 2016 yılında canlı bomba saldırısı düzenleyen terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli Nabil Fadlı'nın ikiz kardeşi İbrahim Fadlı (31), Kocaeli'de yakalandı.

Dinçer AKBİR- Soner GÜLEZER/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İSTANBUL Sultanahmet'te 2016 yılında canlı bomba saldırısı düzenleyen terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli Nabil Fadlı'nın ikiz kardeşi İbrahim Fadlı (31), Kocaeli'de yakalandı. İstanbul Sultanahmet'te 12 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen, 12 yabancı turistin ölümü ve 16 kişinin yaralandığı canlı bomba eyleminin faili Nabil Fadlı'nın ikiz kardeşi İbrahim Fadlı, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. İki kardeşin 2012 yılında terör örgütü DEAŞ'a katılarak Suriye'de bulunan örgüt kamplarında silah ve bomba eğitimi aldıkları ve kaçak yollarla Türkiye'ye geçtikleri belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Derince Çenedağ Mahallesi'nde düzenlendiği operasyonda İbrahim Fadlı ile birlikte DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu A.B. (22) de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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