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Sultanahmet bombacısının ikiz kardeşi yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 17:19 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalanarak, adliyeye sevk edilen, İstanbul Sultanahmet'te 2016'da canlı bomba saldırısı gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli Nabil Fadlı'nın ikiz kardeşi İbrahim Fadlı ve DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu A.B., mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDILAR
Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalanarak, adliyeye sevk edilen, İstanbul Sultanahmet'te 2016'da canlı bomba saldırısı gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli Nabil Fadlı'nın ikiz kardeşi İbrahim Fadlı ve DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu A.B., mahkemece tutuklandı.

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