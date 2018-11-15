Sultanahmet Camii'nin şaşırtan görüntüsü

Gökhan ÇELİK - Güven USTA - Ali AKSOYER/ İSTANBUL (DHA) İSTANBUL'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Sultanahmet Camii'nde yaklaşık 1 yıldır devam eden restorasyonda bir minare söküldü. 6 minaresiyle meşhur caminin 5 minareli yeni görüntüsü turistleri de şaşırttı.

6 MİNARESİYLE MEŞHUR

Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından tarihi yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırılan ve 6 minaresiyle bilinen 400 yıllık Sultanahmet Camii'ndeki restorasyon çalışmaları 2017 yılının Temmuz ayında başladı. Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda caminin kuzeybatı köşesinde bulunan minaresinde iskele kuruldu. Çalışmalar kapsamında minarenin son 1 ay içinde 2'inci şerefesine kadar söküldü. 6 minaresiyle meşhur cami bir süredir 5 minareli. Caminin yeni görüntüsü turistleri de şaşırttı.

"17 SANTİMETRE EĞİM TESPİT EDİLDİ"

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sökümün koruma kurulu kararıyla yapıldığı belirtildi. Söküme, minarenin taşlarında hasar oluştuğu ve toplamda 17 santimetre bir eğimin tespiti gerekçe gösterildi. "M3" adı verilen minareden sökülen taşların bazı iddiaların aksine yapımı devam eden Çamlıca Camii inşaatına götürülmediği ve şantiye içinde bulunduğu belirtildi. Benzer çalışmaların önümüzdeki yıllarda “M5" ve “M6" minareleri için de yapılacağı ifade edildi.