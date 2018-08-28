Sultanahmet'i kana bulayan canlı bombanın kardeşi Kocaeli'de yakalandı!

Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Sultanahmet Meydanı'ndaki Dikilitaş önünde 12 Ocak 2016 tarihinde 12 turistin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı canlı bomba saldırısını gerçekleştiren DEAŞ üyesi Nabil Fadlı’nın ikiz kardeşi İbrahim Fadlı (31) ve A.B. (22) isimli 2 şahısınTürkiye’ye geldikleri istihbaratını alan Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda Sultanahmet’teki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Nabil Fadlı’nın ikiz kardeşi ve İbrahim Fadlı ve Suriye uyruklu A.B. isimli şahıs yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahısların 2012 yılında Suriye’de silah ve bomba eğitimi aldıkları ve daha sonra kaçak yollarla Türkiye’ye geldikleri öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. (İHA)
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