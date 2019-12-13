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Sultanahmet meydanı'nda silahlı kavga : 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 14:15 | Son Güncelleme

İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları belirtilen 4 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı.

Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken şüpheliler yakalandı.

(DHA)

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istanbul Sultanahmet kavga

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