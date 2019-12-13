Sultanahmet meydanı'nda silahlı kavga : 2 yaralı

Sultanahmet Meydan\u0131'nda akraba olduklar\u0131 belirtilen 4 ki\u015fi aras\u0131nda alacak verecek meselesi nedeniyle silahl\u0131 kavga \u00e7\u0131kt\u0131.\n\nKavgada 2 ki\u015fi yaraland\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da polis ekibi sevkedilirken \u015f\u00fcpheliler yakaland\u0131.\n(DHA) Kat\u0131l\u0131m bankac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile hayat\u0131m\u0131za giren 10 \u015feyDavuto\u011flu: \u0130ktidar\u0131n s\u00f6yleyece\u011fi s\u00f6z kalmad\u0131Pozitif psikoloji metotlar\u0131 kad\u0131n \u015fiddetini engelleyebilir
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