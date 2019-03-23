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Sultanahmet Meydanı'nda mehter gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 21:05 | Son Güncelleme

Sultanahmet Meydanı'nda mehter gösterisi

İSTANBUL (AA) - Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen mehter gösterisi, vatandaşlardan ve turistlerden yoğun ilgi gördü.

Fatih Belediyesi'nin yaz etkinliklerinin başlaması dolayısıyla Sultanahmet Meydanı'nda mehter takımı konser verdi.

Sultanahmet Camisi'nin önünden has duruşla amfi sahneye gelen mehter takımı, vatandaşlar ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Vatandaşlar marşlara eşlik ederken, turistler de mehter takımı üyeleriyle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Fatih Belediyesi Mehter Takımı'nın bu haftadan itibaren cumartesi günleri Sultanahmet Meydanı'nda 15.00 ile 18.00 saatleri arasında konser vereceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Belediyesi Mehter Takımı istanbul Sultanahmed meydanı

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