HABER

Sultanahmet Meydanı'nda silahlı kavga : 2 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:00 | Son Güncelleme

SULTANAHMET Meydanı'nda akraba oldukları belirtilen 4 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- SULTANAHMET Meydanı'nda akraba oldukları belirtilen 4 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şüpheliler yakalandı.
Olay 13.30 sıralarında Sultanahmet Meydanı'nda meydana geldi. Aralarında alacak-verecek meselesi olan ve aynı zamanda akraba oldukları belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce karşılıklı bıçaklar ve silahlar çekildi. Kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de silahla yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Meydanda silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden tarafları ayırırken 4 kişi gözaltına alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yeri inceleme ekipleri delilleri toplayarak muhafaza altına aldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Dehşete düşürdü! İşte o an Dehşete düşürdü! İşte o an
Husumetlisini camide bıçaklayarak, yaraladıHusumetlisini camide bıçaklayarak, yaraladı
Isparta’da 700 kilo kerevit ele geçirildi: 9 gözaltıIsparta’da 700 kilo kerevit ele geçirildi: 9 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan ABD Senatosu'nun skandal kararına tepki

Bakan Akar'dan ABD Senatosu'nun skandal kararına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte terör tünelleri

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte terör tünelleri

Sultanahmet meydanı'nda silahlı kavga : 2 yaralı

Sultanahmet meydanı'nda silahlı kavga : 2 yaralı

Adana Kebap ve Şalgam Festivali yapılacak mı? Valilik açıkladı

Valilik'ten Adana Kebap ve Şalgam Festivali açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.