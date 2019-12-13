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Sultanahmet Meydanı’nda silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:09 | Son Güncelleme

Sultanahmet Meydanı’nda aynı aileden oldukları öğrenilen kişiler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Sultanahmet Meydanı’nda aynı aileden oldukları öğrenilen kişiler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri meydanda detaylı inceleme başlattı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Fatih’te bulunan Sultanahmet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultanahmet Meydanı’nda bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda oturan ve akraba oldukları öğrenilen kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada şahıslardan biri belindeki silahı çıkartarak ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yeri yakınında bulunan polis noktasındaki ekipler olaya müdahale etti. Silah seslerinin yükseldiği Sultanahmet Meydanı’nda kısa süreli panik yaşanırken, akraba oldukları öğrenilen 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan şahıslar olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların götürülmesinin ardından Sultanahmet Meydanı’nda yaşanan kısa süreli panik son buldu. Olay yeri inceleme ekipleri meydanda çalışma yaptı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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