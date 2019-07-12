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Sultanahmet meydanında turistlerin gözü önünde birbirlerine girdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 16:22 | Son Güncelleme

Sultanahmet Meydanı’nda iddialara göre turistlere tur satan iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı.

Sultanahmet Meydanı’nda iddialara göre turistlere tur satan iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Polis ekiplerinin güçlükle yatıştırdığı kavga, kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay Sultanahmet Meydanı’nda saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre turistlere tur satmaya çalışan iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Turistleri önünde yaşanan kavgaya hemen polis ekipleri müdahale etti. Grupları yatıştırmaya çalışan polis, çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.

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