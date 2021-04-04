HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultanahmet'te korkunç anlar! Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobil sürdü!

Sultanahmet'te korkunç anlar! Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobil sürdü!

04.04.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultanahmet'te otomobilini kavga ettiği kişilerin üzerine süren bir kişi, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı. Olayı gören polis, otomobilin lastiklerine ateş açtı. Diğer polisler de otomobilin önünü keserek saldırganı kıskıvrak yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sultanahmet'te korkunç anlar! Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobil sürdü!

Olay, Fatih Cankurtaran Mahallesi Caferiye Sokak'ta geçtiğimiz aylarda meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet olan iki grup, Ayasofya Camii'nin yanındaki sokakta kavga etmeye başladı. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgaya karışan bir şüpheli de otomobilini, kavga ettiği kişilerin üzerine sürüp kaçmaya çalıştı. Araçla yoldaki 3 kişiye çarpan şüpheliyi ise olayı gören Sultanahmet Meydanı'ndaki görevli polisler otomobilin lastiklerine ateş açarak durdurmaya çalıştı. Diğer görevli polislerin de otomobilin önünü kesmesiyle şüpheli kıskıvrak yakalandı.

sultanahmette-hareketli-anlar...-kavga-ettigi-kisilerin-uzerine-otomobilini-boyle-surdu-_7706_dhaphoto4

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki kişi ile kavga sırasında bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, durumlarının da iyi olduğu belirtildi. Olaya karıştığı tespit edilen ve gözaltına alınan 11 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

sultanahmette-hareketli-anlar...-kavga-ettigi-kisilerin-uzerine-otomobilini-boyle-surdu-_7706_dhaphoto3

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobiliyle 3 kişiye çarpması ile polis memurunun silahını çekerek ateş açtığı görülüyor.

sultanahmette-hareketli-anlar...-kavga-ettigi-kisilerin-uzerine-otomobilini-boyle-surdu-_7706_dhaphoto2

DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu
Havalimanlarında yeni dönem başladı!Havalimanlarında yeni dönem başladı!
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Kısıtlama gününde şaşırtan görüntüler! Düğün konvoyunda kavgaya tutuştular

Kısıtlama gününde şaşırtan görüntüler!

Silahın ateş almasını kadının 'bırak' çığlığı engelledi!

Silahın ateş almasını kadının 'bırak' çığlığı engelledi!

Türkiye'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Çin ve Uzakdoğu'dan 2 kat fazla

Türkiye'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Çin ve Uzakdoğu'dan 2 kat fazla

Havalimanlarında UV ışınlı hijyen dönemi başladı!

Havalimanlarında yeni dönem başladı!

Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: Gençlerin aktif vakalardaki oranı artıyor

Bakan Koca'dan gençlerle ilgili önemli açıklama

Ege Denizi'nde sıcak dakikalar! Türk Sahil Güvenliği Yunan gemisine böyle müdahale etti

Türk Sahil Güvenliği Yunan güçlerine böyle müdahale etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.