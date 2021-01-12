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Sultanahmet ve Suruç katliamının planlayıcısı yakalandı

12.01.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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2016 yılında 10 Almanın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden DEAŞ’lı terörist Şanlıurfa’da yakalandı.2016 yılında 10 Almanın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye’ye getirilmesini sağlayan DEAŞ terör örgütü mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığının ortak operasyonuyla Şanlıurfa’da yakalandı.Yakalanan teröristin, Suruç ve Sultanahmet patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı Abu Bera (K) Mahir El Aggal ile birlikte harekat ettiği, Türkiye’deki bazı eylemlerde kullanılan patlayıcıların getirilmesini sağladığı ve örgütün lojistiğinden sorumlu olduğu tespit edildi.İçişleri Bakanlığından açıklama geldiİçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye’ye getirilmesini sağlayan DEAŞ terör örgütü mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığının ortak operasyonuyla Şanlıurfa’da yakalandı" denildi.

2016 yılında 10 Almanın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden DEAŞ’lı terörist Şanlıurfa’da yakalandı.
2016 yılında 10 Almanın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye’ye getirilmesini sağlayan DEAŞ terör örgütü mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığının ortak operasyonuyla Şanlıurfa’da yakalandı.
Yakalanan teröristin, Suruç ve Sultanahmet patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı Abu Bera (K) Mahir El Aggal ile birlikte harekat ettiği, Türkiye’deki bazı eylemlerde kullanılan patlayıcıların getirilmesini sağladığı ve örgütün lojistiğinden sorumlu olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından açıklama geldi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye’ye getirilmesini sağlayan DEAŞ terör örgütü mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığının ortak operasyonuyla Şanlıurfa’da yakalandı" denildi.

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