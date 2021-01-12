HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultanahmet ve Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden DEAŞ örgüt mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal yakalandı

Sultanahmet ve Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden DEAŞ örgüt mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal yakalandı

12.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sultanahmet ve Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden DEAŞ örgüt mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal yakalandı

2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye’ye getirilmesini sağlayan DEAŞ örgüt mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı’nın ortak operasyonuyla Şanlıurfa’da yakalandı.DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik olarak Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığının koordineli çalışmaları ile DEAŞ tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen Suruç ve Sultanahmet Patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı Azzo Halaf Süleyman El Aggal, Salı günü saat 17:30 sularında Şanlıurfa il merkezinde yakalandı.Yakalanan şahıs ifadesinde, Abu Bera (K) Mahir EL Aggal’ın talimatları ile patlayıcı malzeme hazırladıklarını ve hazırladıkları patlayıcıları eylem amacıyla Türkiye’ye gönderdiklerini, patlayıcıların Türkiye’ye gönderilmesinden yaklaşık 2 ay sonra İstanbul Sultanahmet’te eylem gerçekleştirildiğini, eylemde kullanılan patlayıcıların geçirdikleri patlayıcılar olduğunu belirtti.

2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye’ye getirilmesini sağlayan DEAŞ örgüt mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı’nın ortak operasyonuyla Şanlıurfa’da yakalandı.
DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik olarak Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığının koordineli çalışmaları ile DEAŞ tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen Suruç ve Sultanahmet Patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı Azzo Halaf Süleyman El Aggal, Salı günü saat 17:30 sularında Şanlıurfa il merkezinde yakalandı.
Yakalanan şahıs ifadesinde, Abu Bera (K) Mahir EL Aggal’ın talimatları ile patlayıcı malzeme hazırladıklarını ve hazırladıkları patlayıcıları eylem amacıyla Türkiye’ye gönderdiklerini, patlayıcıların Türkiye’ye gönderilmesinden yaklaşık 2 ay sonra İstanbul Sultanahmet’te eylem gerçekleştirildiğini, eylemde kullanılan patlayıcıların geçirdikleri patlayıcılar olduğunu belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Yılmaz Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi havadan görüntülendiYılmaz Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi havadan görüntülendi
26 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 26?26 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 26?

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

İBB'nin Kadıköy Sahili'ne koyduğu çardaklar olay oldu

İBB'nin Kadıköy Sahili'ne koyduğu çardaklar olay oldu

Çağlayan'da otelde yangın! Vatandaşlar film izler gibi izledi

Çağlayan'da otelde yangın! Vatandaşlar film izler gibi izledi

İç Anadolu'nun güneyine 'toz fırtınası' uyarısı

İç Anadolu'ya 'toz fırtınası' uyarısı

Sultan 1. Kılıçarslan’ın kayıp mezarı Diyarbakır'da bulundu

Sultan 1. Kılıçarslan’ın kayıp mezarı bulundu

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.