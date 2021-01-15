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  4. Sultanahmet ve Suruç saldırılarının planlayıcısı DEAŞ’lı terörist adliyede

Sultanahmet ve Suruç saldırılarının planlayıcısı DEAŞ’lı terörist adliyede

15.01.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da emniyet ve MİT’in operasyonuyla gözaltına alınan Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ’lı terörist, adliyeye sevk edildi.2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye’ye getirilmesini sağlayan DEAŞ örgüt mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal, Şanlıurfa’da yakalandı.

Şanlıurfa’da emniyet ve MİT’in operasyonuyla gözaltına alınan Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ’lı terörist, adliyeye sevk edildi.
2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye’ye getirilmesini sağlayan DEAŞ örgüt mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal, Şanlıurfa’da yakalandı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan DEAŞ terör örgütü mensubu Aggal, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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