Sultanahmet’te 15 bin kişi top atışıyla ilk oruçlarını açtı

Fatih Belediyesinin Sultanahmet Meydanı’nda düzenlediği iftar programında yaklaşık 15 bin kişi, 1. Ordu Komutanlığına bağlı Topçu Birliğinin yaptığı top atışıyla birlikte ilk oruçlarını açtı. Vatandaşların ilk iftar heyecanı ise drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve İstanbul Ticaret Odası işbirliği tarafından geleneksel hale getirilerek Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilen iftar programı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Şehit aileleri ve gazilerimizin de teşrifleriyle gerçekleşen iftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mehteran takımının kısa bir konser verdiği iftar programına katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan vatandaşlarla birlikte Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Topçu Birliğinin yaptığı top atışı sonrası oruçlarını açtı. Yaşanan manevi atmosfer ise drone ile havadan görüntülendi.

“Manevi iklimi tüm İstanbullularla paylaşmak istedik”

İlk iftar da konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bugün gönülleri bir kılmak için Ramazan’ın ilk topunu da ateşlediğimiz dünyanın sıfır noktası ve medeniyetlerin buluşma noktası olan Sultanahmet Meydanı’nda çeşitli programlar düzenledik. Bu sayede Sultanahmet Meydanı’nda dolan manevi iklimi tüm İstanbullularla paylaşmak istedik. Geleneksel iftar topunu atarak aziz İstanbul’umuz da ilk iftar sevincini sizlerle beraber yaşadık.” diye konuştu.