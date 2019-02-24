Sultanahmet’te kar yağışı

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, turistik bölgelerde adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tarihi yarım ada ve Sultanahmet Meydanı, kar yağışı ile birlikte harika bir görünüme kavuştu.

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentin birçok alanını beyaza bürüdü. Tarihi ve turistik bölgeler bembeyaz kar ile birlikte harika bir görüntüye kavuştu. İstanbul’un tarihi mekanlarından biri olan Sultanahmet Meydanı, konuklarına adeta kartpostallık görüntüler sundu.



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