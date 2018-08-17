Sultanahmet'te Marmara depremi anma etkinlikleri

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-MARMARA Depremi'nin 19'uncu yılı dolayısıyla Sultanahmet Meydanı'nda “1999 Marmara Depremi Anma Etkinlikleri" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı(AFAD), DASK, Türk Kızılayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi kuruluşları Sultanahmet Meydanı'nda, "1999 Marmara Depremi Anma Etkinlikleri" gerçekleştirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun da katıldığı etkinliklerde; zaman tüneli çadırı, afet simülasyon TIR'ı gezildi. Köpekli arama gösterilerinin de gerçekleştirildiği etkinlikte depremde mahsur kalan vatandaşların bulunmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar uygulandı. Çocuklar için tırmanma parkuru, Kızılay kan bağışı ve ikram TIR'ı da etkinlik alanında yer aldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Depremle yaşama ve depreme karşı tedbir alma bilincinin gelişmesi lazım. İstanbul bu anlamda kritik illerimizin başında geliyor. Hem nüfus yoğunluğu itibariyle en büyük ilimiz, hem de depremsellik üretme coğrafyası noktasında da bir fay hattı üzerindeyiz. Türkiye acil afet planı kapsamında İstanbul'da da çok ciddi bir afet planlaması yapılmıştır. Bu afet planlamasına uygun bir şekilde herkese görevlendirmeleri yapılmış ve görevlendirilen personel tamamı kendi görevinin ne olduğunu bilmekte" dedi.