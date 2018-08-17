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Sultanahmet'te Marmara depremi anma etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 00:20 | Son Güncelleme

MARMARA Depremi'nin 19'uncu yılı dolayısıyla Sultanahmet Meydanı'nda “1999 Marmara Depremi Anma Etkinlikleri" gerçekleştirildi.  İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı(AFAD), DASK, Türk Kızılayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi kuruluşları Sultanahmet Meydanı'nda, "1999 Marmara Depremi Anma Etkinlikleri" gerçekleştirdi.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-MARMARA Depremi'nin 19'uncu yılı dolayısıyla Sultanahmet Meydanı'nda “1999 Marmara Depremi Anma Etkinlikleri" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı(AFAD), DASK, Türk Kızılayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi kuruluşları Sultanahmet Meydanı'nda, "1999 Marmara Depremi Anma Etkinlikleri" gerçekleştirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun da katıldığı etkinliklerde; zaman tüneli çadırı, afet simülasyon TIR'ı gezildi. Köpekli arama gösterilerinin de gerçekleştirildiği etkinlikte depremde mahsur kalan vatandaşların bulunmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar uygulandı. Çocuklar için tırmanma parkuru, Kızılay kan bağışı ve ikram TIR'ı da etkinlik alanında yer aldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Depremle yaşama ve depreme karşı tedbir alma bilincinin gelişmesi lazım. İstanbul bu anlamda kritik illerimizin başında geliyor. Hem nüfus yoğunluğu itibariyle en büyük ilimiz, hem de depremsellik üretme coğrafyası noktasında da bir fay hattı üzerindeyiz. Türkiye acil afet planı kapsamında İstanbul'da da çok ciddi bir afet planlaması yapılmıştır. Bu afet planlamasına uygun bir şekilde herkese görevlendirmeleri yapılmış ve görevlendirilen personel tamamı kendi görevinin ne olduğunu bilmekte" dedi.

İstanbul genelinde 18 milyon metrekare alanın toplanma ve tahliye alanı olarak belirlendiğini ifade ederek sözlerine devam eden Şahin, “İnşallah yaşamayız ama depremi yaşadığımızda toplanma ve toplanma ve tahliyelerinin nerelerde sağlanacağına dair planlarımız yapıldı. Bunlar vatandaşlarımızı anlatılmaya başlandı. İleriki dönemde daha da net bir şekilde arkadaşlarımız tarafından sahada, mahallelerde, ilçelerde vatandaşlarımıza anlatılacak, işaretlenecek bu yerler. Yine depremde barınma sorununu halletme adına yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 civarında kamu ağırlıklı olmak üzere binalar belirlendi. Bunların toplam kapasitesi 2 buçuk milyona yakın insan. Bunlar ağırlıklı olarak da okullarımız, spor salonlarımız, diğer kamu binaları, yurtlar, çok lazım olursa otellerimiz. Yine çadır kent, konteyner kent olarak da 51'i Anadolu yakasında, yüzü Avrupa yakasında olmak üzere 151 alan belirlendi. Burada da bir milyon 80 bin civarında insanın konaklama imkanı olacak" şeklinde konuştu.

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