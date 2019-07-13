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Sultanahmet’teki 15 Temmuz Sergisi turistlerden büyük ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 09:21 | Son Güncelleme

15 Temmuz hain darbe girişiminde İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar 5 farklı şehirde, 10 sergide halkla buluşuyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminde İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar 5 farklı şehirde, 10 sergide halkla buluşuyor. Sultanahmet Meydanındaki sergi yerli turistler kadar yabancı turistlerden de büyük ilgi görüyor.
Özellikle Avrupa ülkelerinden gelenler, fotoğrafları inceleyince o gecenin dehşetinin bildiklerinden daha fazla olduğunu ifade ediyorlar. Sergiyi gezenlerin büyük çoğunluğu, 2016 yılında Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimini hatırladıklarını belirterek, dünya demokrasisinin kazançlı çıktığını, Türkiye halkının büyük bir oyunu canı pahasına engellediğini söylüyorlar.
Türk milletinin cesaretini ve devletine sahip çıkma duygusunu o gece bütün dünyaya gösterdiğini kaydeden Avrupalı turistler, “Bu gece Türklerin sokaklarda yaptıkları eylemlerin dünya demokrasi tarihinde yeri var. O gece İstanbul ve Ankara’da yaşananları fotoğraf karelerinden daha iyi anlıyoruz. Tankların önüne yatmak çok kolay bir hareket değil. Bu Türklerin cesaretini, pratikliğini ve zekasını gösteriyor. Evet o gece 250 kişi hayatını kaybetti ama, 80 milyonluk Türkiye gibi güzel bir ülke kurtuldu” ifadelerini kullanıyorlar.
Ortadoğu’dan gelen turistler, Türkiye için dua ettiklerini söyledi
İstanbul’da Arap ülkeleri ve Hindistan gibi Orta Doğu ve Asya ülkelerinden gelen misafirlerde 15 Temmuz hani kalkışmasının fotoğraflarını hem çocuklarına detaylı anlatıyorlar, hem de o gece kendilerinin sabaha kadar olup bitenleri televizyon ekranından kesintisiz izlediklerini söylüyorlar. Filistinli bir mühendis olan Amir, “Ben o gece Kudüs’te idim. Sabah kadar Türk televizyonlarından gelişmeleri takip ettim. Güneş doğduktan sonra darbenin bastırıldığına inandım. Boğaziçi köprüsünde Türklerin tankların üstüne çıktığını görünce dualarım kabul oldu diye sevindim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o gece gösterdiği metanet ve sokaklara çıkan çağrısını da unutamıyorum. Dünyaya Türkiye o gece demokrasi dersi verdi. Dış mihrakların yaptığı operasyonu da boşa çıkarttı. Türkiye tarihinin önemli günlerinden birisi yaşandı. Bu aslında bütün dünya Müslümanları içinde bir zaferdir” dedi.
Fransız turistler ise 15 Temmuz olaylarının perde arkasını öğrenince şaşırdılar. İHA editörlerinin Fransızca verdiği bilgileri hayretle dinleyen bazı turistler de, fotoğrafların o gece yaşanan dehşeti anlattığını ifade ettiler.
Sultanahmet Camisi’nin Ayasofya tarafındaki kapısından başlayan fotoğraf sergisinde 60 özel kare yer alıyor. 1 hafta açık kalacak sergide misafirlere İngilizce, Fransızca ve Arapça bilgilendirmede bulunuluyor.

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