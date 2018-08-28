HABER

Sultanahmet'teki canlı bomba saldırganının ikiz kardeşi Kocaeli'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:11 | Son Güncelleme

İstanbul Sultanahmet Meydan'ında iki yıl önce bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren DEAŞ terör örgütü üyesi Nabil Fadlı'nın ikiz kardeşi Kocaeli'de gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - İstanbul Sultanahmet Meydan'ında iki yıl önce bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ üyesi Nabil Fadlı'nın ikiz kardeşi Kocaeli'de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 12 Ocak 2016'da Sultanahmet Meydanı'nda bombalı terör saldırısını düzenleyerek 10 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına neden olan canlı bomba Nabil Fadlı'nın kardeşinin Kocaeli'de olduğu yönünde istihbarat alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu İbrahim Fadlı (31) ile A.B. (22) polis ekiplerince yakalandı.

Suriye'de bulunan DEAŞ kamplarında 2012'de eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptıkları öne sürülen iki şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNERAt üstündeki bu kişi... Yıl: 1922At üstündeki bu kişi... Yıl: 1922
İstanbul'da tarihi eser operasyonu (1)İstanbul'da tarihi eser operasyonu (1)
Aydın: Gedikler Barajından 9 bin dekar tarım alanı sulanacakAydın: Gedikler Barajından 9 bin dekar tarım alanı sulanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DAEŞ Kocaeli Sultanahmet'te canlı bomba saldırısı Terör operasyou

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Diğer Haberler
155'e kendi düğününü ihbar etti!

155'e kendi düğününü ihbar etti!

Mahkemeden son dakika Selahattin Demirtaş kararı!

Mahkemeden son dakika Selahattin Demirtaş kararı!

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tören provası yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tören provası yapıldı

Hamile kız çocuğuyla ilgili korkunç ayrıntı!

Hamile kız çocuğuyla ilgili korkunç ayrıntı!

Sultanahmet'i kana bulayan canlı bombanın kardeşi Kocaeli'de yakalandı!

Sultanahmet'i kana bulayan canlı bombanın kardeşi Kocaeli'de yakalandı!

Fatih Portakal: Yaradan en ağır acıyı tattırsın o adama

Fatih Portakal: Yaradan en ağır acıyı tattırsın o adama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.