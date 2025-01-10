Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş Halk Günü'ne katıldı: "Sorunları çözmek için ne gerekiyorsa yapacağız"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ın Halk Günü programı ilk günden yoğun ilgi gördü. Randevusuz bir şekilde Belediye Başkanlık Binası’na gelen vatandaşlar doğrudan Belediye Başkanı Ali Tombaş ile görüştü. Sabah saat 09.00 ila 14.00 arasında gerçekleşen programa genç-yaşlı, kadın-erkek yüzlerce vatandaş katıldı. Halk Günü programından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, yakın ilgi ve alakası için Başkan Ali Tombaş’a teşekkür etti.

HEDEFİMİZ; HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜM ÜRETMEK

Vatandaşları misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Tombaş, “Daha güzel bir Sultanbeyli inşa etme arzusuyla çalışıyoruz. Bunu da istişareyle, vatandaşlarımızın görüş ve önerileriyle gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Bu sebepten randevusuz Halk Günü programı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın görüş, talep ve önerilerini dinledik. Tek tek notlarımızı aldık. Sorunları veya talepleri daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün bu buluşmaya gelen, sohbetimize ortak olan, çayımızı içen tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde ifade etti.

Randevu mecburiyeti olmaksızın doğrudan Başkan ile görüşme imkanı bulan vatandaşlar, Halk Günü uygulamasından memnuniyetini paylaştı.