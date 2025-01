Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş: İstanbul’umuzda daha nice zaferlere hep birlikte imza atacağız

AK Parti’de kongre heyecanı devam ediyor. AK Parti Sultanbeyli 8. İlçe Kongresi büyük bir coşkuya ev sahipliği yaptı. Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonu’nda düzenlenen kongreye; AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İl Başkanı Adayı Abdullah Özdemir, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, çok sayıda milletvekili ve binlerce teşkilat mensubu katıldı.

Divan kurulunun belirlenmesi, saygı duruşu ve istiklal marşının ardından protokol konuşmalarına geçildi.

EFKAN ALA: SULTANBEYLİ HER ZAMAN MİLLİ İRADEYE GÜÇ VERDİ

Sultanbeyli’nin AK Parti davasına her zaman en güçlü desteği verenlerden olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, “Bizim neslin Sultanbeyli’ye özel minnettarlığı vardır. Burası, liderinin ardında Diyarbakır surları gibi, İstanbul surları gibi, Uludağ gibi, Palandöken gibi, Toroslar gibi dimdik durdu. 28 Şubatları tarihe gömen iradenin yansıması burası. Bunu, bu teşkilatın ve sizin iradenizin dışında kimse de yapamazdı. İşte o irade liderimiz, AK Parti ve onun teşkilatı işte bu salondadır. Biz her seferinde size geldik, sandığı ne zaman tehdit etseler size geldik ve öyle güçlü durdunuz ki vesayet bile diz çöktü.” dedi.

BAKAN KACIR: TÜRKİYE’YE ÇAĞ ATLATAN PARTİ, AK PARTİ’DİR

AK Parti iktidarıyla Türkiye’nin her alanda kalkındığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, “Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde her alanda Türkiye’ye çağ atlatan parti AK Parti’dir. Şehirleri birbirine bağlayan gönülleri birbiriyle kavuşturan AK Parti’dir. 2 bin kilometreden fazla yol yapan, Türkiye’yi hızlı trenlerle buluşturan 2 bin 250 kilometre hızlı tren hattı döşeyen 25 bin kilometreden fazla bölünmüş yol inşa eden AK Parti’dir. Alnımız ak başımız dik.” diye konuştu.

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI TOMBAŞ: DAHA GÜÇLÜ ADIMLARLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ

İlçe kongresinin ardından gücümüze güç katarak yola devam edeceklerini söyleyen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, “İlk günkü aşk ile heyecanla, coşkuyla bir aradayız. Birlik ve beraberlik ruhuyla, geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyeceğimize şimdiden inancım tam. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devir aldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için aralıksız çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Gücümüze güç katarak yolumuza devam ediyoruz. Sultanbeyli’mizde ve İstanbul’umuzda daha nice zaferlere hep birlikte imza atacağız.



📍AK Parti Sultanbeyli 8. İlçe Kongresi pic.twitter.com/0BREUnmRUw — Ali Tombaş 🇹🇷 (@alitombas_) January 5, 2025

Sultanbeyli’den Sorumlu İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk yaptığı konuşmada, “AK Parti davasına sadakatle bağlı olan kıymetli teşkilatımızın bundan sonra daha güçlü bir şekilde davamıza katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum” dedi. AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı ve İlçe Başkanı Ayhan Üşdi ise “Bugün burada sadece bir teşkilat yenilenmesi için değil dava ruhumuzun tazelenmesi için de bir aradayız. Bugüne kadar partimiz için emek veren tüm mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ediyor, devraldığımız hizmet sancağını daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından oylamaya geçildi. Oy işleminin ardından yapılan sayım sonuçlarına göre İlçe Başkanı Ayhan Üşdi seçimi kazandı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, İlçe Başkanı Ayhan Üşdi’yi ve yönetimini tek tek tebrik etti. Günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi.

AKBAŞOĞLU: DAHA BÜYÜK ESER VE HİZMETLERE İMZA ATACAĞIZ

İkinci 25 yıllık dönemin daha büyük icraatlar gerçekleştireceklerini ifade eden AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, “Sultanbeyli’nin bugün coşkusuna hep beraber şahit olduk. İnanıyoruz ki; AK Kadrolar olarak ilk 25 yıllık dönemimizde yaptığımız büyük hizmet ve eserlere; ikinci 25 yıllık dönemimizde durmak yok yola devam diyerek daha büyük hizmet ve eserlere hep birlikte imza atacağız Allah’ın izniyle.” dedi.

KABAKTEPE: HER GELDİĞİMDE SULTANBEYLİ’DEN ENERJİ ALDIM

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise yaptığı konuşmada; “Ben her geldiğimde Sultanbeyli’den enerji aldım. Sultanbeyli’nin gayreti bizim gayretimizi artırdı. Sultanbeyli’nin coşkusu bizim de coşkumuzu artırdı. İnşallah bundan sonra da Sultanbeyli, İstanbul Teşkilatımızın ana güç kaynaklarından biri olarak yola güçlü bir şekilde devam edecektir.” dedi.

ÖZDEMİR: SULTANBEYLİ, PARTİMİZİN YÜZ AKI OLMUŞTUR

Teşkilatımızın en önemli güç kaynaklarından birinin de Sultanbeyli olduğunu vurgulayan AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, “Sultanbeyli’miz, davamızın ve partimizin her zaman kalesi olmuştur. Her seçimde AK Parti sıralamasında ya 1’de ya da 2’de olmuştur. Her zaman partimizin ve İstanbul’umuzun yüz akı olmuştur.” diye konuştu.